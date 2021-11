Los votantes del PP creen que la guerra Ayuso-Casado les pasará factura en las urnas

El 63% de los votantes del PP cree que las hostilidades entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el aparato central del Partido Popular con Pablo Casado y su número dos, Teodoro García Egea, a la cabeza está por convertirse en un lastre de cara al resultado de la formación en las urnas.

Según una encuesta publicada en El Mundo por la empresa española de estudios de mercado y demoscopia en España, Sigma Dos, solo el 30% del electorado ‘popular’ cree que la batalla por el control del partido en la CAM, que podría abrir brecha en el tándem formado entre la propia Ayuso y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, no lastrará los próximos resultados electorales. El aproximadamente 7% restante no se posiciona.

No se trata de una opinión compartida únicamente por buena parte del electorado del PP, sino que desde el propio presidente de Andalucía, Juanma Moreno, hasta la mayoría de los alcaldables de Madrid han pedido a lo largo de las últimas semanas el fin del conflicto so pena de no solo que este impida el crecimiento de la formación y que esta pueda extender sus redes por el país, sino de incluso llegar a perder el control sobre las regiones que ya gobiernan.

Según esta encuesta, realizada a partir de 1.668 entrevistas repartidas entre vía online y telefónica a personas mayores de 18 años entre el 10 y el 11 de noviembre, los votantes de otros partidos también consideran en su mayoría que la pugna entre Ayuso y Casado torpedea los futuros resultados electorales del partido.

En esta línea, así lo creen el 64,4% de los votantes del PSOE, el 62,4% de los votantes de Vox, el 52,1% de los votantes de Unidas Podemos y el 71,2% de Ciudadanos. Son los votantes de otros partidos, en los que presumiblemente se encuentran la mayoría de partidos nacionalistas e independentistas como el PNV y EH Bildu en el País Vasco y Junts y ERC, entre otros, en Cataluña, los más escépticos. De hecho, tan solo el 43,8% creen que el PP saldrá peor de la batalla por Madrid frente al casi 26% que cree que no influirá.