Borràs se niega a dimitir pese a haber sido procesada por corrupción

La presidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha asegurado este martes que no tiene “ninguna intención” de dimitir. La dirigente catalana no está dispuesta a dar este paso que, según ha afirmado, le “reclaman y exigen con poca capacidad para disimular” aquellos que la quieren “apartar de la vida política”.

Así lo ha indicado en una comparecencia desde el Parlament catalán, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera por concluidas las diligencias relativas a las presuntas irregularidades cometidas por Borràs cuando dirigía el Institut de les Lletres Catalanes (ILC) y acordase dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el caso y presente petición de apertura del juicio oral o solicite el archivo de la causa.

En concreto, el TSJC procesó por segunda vez a la presidenta del Parlament por presunto fraude en contratos cuando dirigía la ILC. También procesó a tres sospechosos más por los presuntos delitos de prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación continuada, entre marzo de 2013 y febrero de 2017.

Borràs destaca que es «inocente»

“Es precisamente pensando en la dignidad del Parlament que considero que no tengo que dimitir”, ha destacado Borràs, al tiempo que ha insistido a los partidos políticos representados en esa Cámara a no contribuir a su “degradación” alimentando un “interesado debate” sobre su persona.

Entre las razones para no dimitir, Borràs destaca que es “inocente”. “No he cometido ningún delito, de hecho, me siento especialmente orgullosa del trabajo que realicé al frente de la Institución de las Lletres Catalanes”, al tiempo que recuerda que en esa etapa consiguió relanzarla y ponerla “de lleno” en el siglo XXI.

Asimismo, ha comentado que su caso no habría llegado “tan lejos judicialmente” si no fuese por quién es y por el proyecto político que representa: “Nunca he pretendido que nadie me absuelva por ser independentista, porque esto sí que sería desprestigiar un movimiento que tiene como principal motor su espíritu radicalmente democrático”.

Sin embargo, Borràs ha censurado que se quiera “aprovechar” la “autoritaria” actividad de la Justicia española como “excusa” para apartarla políticamente y que se la quiera “condenar antes de ser juzgada”. Además, ha insistido en que no ha hecho “nada punible penalmente” y en que no se piensa “rendir”.