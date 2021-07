Castells sale en defensa de las fiestas de fin de curso y pide priorizar la vacunación de los jóvenes

Manuel Castells ha salido en defensa de las fiestas de fin de curso. Para el titular de Universidades es “injusto” y “poco realista” que los más jóvenes no puedan salir de sus casas a celebrar la llegada de las vacaciones de verano, por lo que pide priorizar la vacunación en este grupo de edad.

“La solución es vacunar a los jóvenes, no discursear a los jóvenes, que ya han sido bastante razonables”, ha asegurado el ministro en una entrevista con Europa Press. “Cuando veo en El Born de Barcelona las aglomeraciones que hay, el desmadre de bebida en las calles y todo… pues sí, me choca, aunque no me sorprende”, ha admitido.

El responsable de Universidades se ha mostrado en contra de que recaiga sobre los jóvenes la responsabilidad de la quinta ola y ha afirmado que no es correcto el uso de la palabra “criminalizar” para referirse al comportamiento de este grupo durante las últimas semanas.

“Llevan un año y medio aguantando, encerrados en casa, trabajando online, pasando sus cursos y exámenes”, ha recordado. E incluso ha arremetido contra la gestión de las autoridades sanitarias y su propio Gobierno: “Si en un momento decimos que se puede salir, que se puede volver a abrir el ocio nocturno, que se puede ir sin mascarilla, que no hay estado de alarma…”.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, interviene durante el pleno del Senado / EFE

El ministro ve lógico que los jóvenes hayan salido a las calles para relacionarse y establecer contacto social. “Por definición buscan expansión, libertad, experiencia, experimentación…”, ha aplicado. Sin embargo, ha precisado que sí es desaconsejable esa actitud.

El Gobierno decidirá las medidas del curso en agosto

El titular de Universidades ha valorado de forma positiva el desarrollo de este curso, el primero que se lleva a cabo totalmente en pandemia. “Ha sido un buen curso, porque lo más importante es que se ha podido hacer completamente, casi completamente presencial”, ha asegurado Castells, quien ha reconocido que también se han vivido “momentos de nerviosismo”.

“Lo importante es lo que vayamos a decir a final de agosto, justo antes del curso”

“Vamos a ver el año que viene, hay que tener mucho cuidado, no hacer como si el virus se hubiera ido, el virus no se ha ido, en nuestro país tenemos 300 de incidencia ahora, no sabemos cómo estaremos en septiembre u octubre”, ha advertido el ministro de Podemos.

No obstante, no será hasta agosto cuando se reúnan de nuevo los expertos para decidir cuáles serán las medidas sanitarias que se seguirán para prevenir los contagios.

“Como esto cambia por minuto, fíjese si hubiésemos hecho unas disposiciones ya para el curso que viene en el mes de mayo. Tenemos unas disposiciones que ya están elaboradas, que ya se han dado a conocer, pero lo importante es lo que vayamos a decir a final de agosto, justo antes del curso”, ha concluido.