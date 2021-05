Junts y ERC airean sus discrepancias en el Congreso

La tensión entre Junts y ERC ha explotado este martes en el Congreso de los Diputados. Los republicanos rompieron este lunes las negociaciones para formar Govern con los ‘junteros’ y ambas formaciones se han ‘tirado los trastos’ a la cabeza en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, aseguró que en su partido desconocen los motivos de ruptura de las negociaciones para formar Govern con ERC. “No sabemos el motivo por el que se han levantado de la mesa” y acusó a los republicanos de “dejar de lado la hoja de ruta independentista”.

La portavoz siguió la línea y las palabras del dirigente de Los Comunes, Jaume Asens, quien acusó a los republicanos de dejar a un lado la independencia de Cataluña y abrirse a negociar con su partido, algo que celebró.

El presidente del grupo parlamentario confederal de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens. Foto: Efe

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos considera que a pesar del “embate democrático por la autodeterminación” que plantean los anticapitalistas una vez que la mesa de diálogo no dé frutos, en la segunda mitad de 2013.

Leer más: ERC se aprovecha de la debilidad de Sánchez para negociar los indultos

“En general nos gustan los embates democráticos, pero tienen que ser eficaces, no ser contraproducentes y permitir avanzar”, por eso cree que “no es bueno ponernos plazos”, destacó en una entrevista.

ERC: “Mienten o no se enteran de nada”

Sin embargo, estas declaraciones han abierto una brecha este martes con ERC. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, salió cual toro bravo en rueda de prensa a poner las cosas claras a unos y otros. Así, dijo que las palabras de Asens son “mentira”. “Miente o no se entera de nada”, dijo Rufián evidentemente enfadado.

El republicano explicó que “ERC no abarata sus objetivos ni sus sueños. El sueño de ERC es la independencia de Cataluña. La situación es grave y que hay que hacerse cargo de ella. Interpretar esto como que nos olvidamos de nuestros objetivos es una mentira”, agregó el portavoz.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ofrece una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en Madrid donde se celebra, este martes, la reunión de la Junta de Portavoces. Foto: EFE/ Mariscal POOL

Rufián quiso lanzar también un mensaje directo a Nogueras (Junts): “ERC no es la criada de nadie. Ni se la domestica, ni se la tutela. Los resultados son los que son. Los diputados son los que son. Le pedimos a todo el mundo que acepte la realidad y los resultados electorales y no aceptamos lecciones de quien gobierna la tercera institución de Cataluña con el PSC para que no la gobernara ERC”, aseveró muy duro en relación a la Diputación de Barcelona.

Leer más: Una repetición electoral en Cataluña castigaría a Junts y PSC y premiaría a ERC

“Llevamos 225 días con un gobierno en funciones, 87 días desde las elecciones. Ya basta. Quien diga que no entiende porque ERC quiere acelerar la formación de gobierno, tiene que bajarse del coche oficial. Hay un 36% de paro juvenil. Hay un millón de pobres. ¿Cómo se puede decir que no hay prisa? Somos políticos, no somos trolls de Twitter. La vida no es Twitter. Twitter es mentira”, sentenció el dirigente republicano aficionado a esta red social.

Rufián: “Una repetición electoral sería irresponsable”

Al preguntarle dónde se han encallado las negociaciones con Junts, el portavoz republicano en el Congreso respondió: “Yo giraría hacia dónde está el problema en Junts. Si usted no lo sabe, yo tampoco. Nadie lo sabe”, señaló y agregó que “una repetición electoral sería irresponsable y nociva para la gente”.

Sobre un posible pacto o giro hacia el PSC, Rufián lo ha dejado claro: “Somos dos proyectos incompatibles. No pactaremos con el PSC y quien más nos lo pregunta es quien gobierna con ellos en la diputación de Cataluña (Junts). Tenemos que creer a Junts que hace poco dijo que no iba a haber repetición electoral y que estarían dispuestos a dar los votos necesarios. Que así sea, sino que expliquen el motivo”, zanjó.

Las fuerzas independentistas trasladan sus problemas de gobernabilidad en Cataluña al Hemiciclo en Madrid. La unidad de acción entre ambas fuerzas lleva meses rota, pero ahora las tensiones son más que palpables.

Algunos diputados agachan la cabeza cuando se cruzan por los pasillos del Congreso para evitar saludarse, si quiera. Otros, directamente, se acusan desde la tribunal o los atriles en ruedas de prensa. Pero la comunicación es nula en estos momentos, según afirman desde las dos formaciones.