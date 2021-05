Una repetición electoral en Cataluña castigaría a Junts y PSC y premiaría a ERC

ERC y Junts comienzan a jugar al ‘ratón y al gato’ electoral. Los republicanos se han cansado de las imposiciones de Puigdemont y este lunes pidieron gobernar en solitario. Pero la decisión entraña algo más que una riña en las negociaciones para formar Govern. Si esta semana se repitieran los comicios en Cataluña, ERC ganaría de calle. Los catalanes castigarían a Junts con una pérdida de hasta cinco diputados y hundirían al PSC. Son las encuestas internas que manejan los republicanos, según ha podido conocer Economía Digital.

Después de tres meses de negociaciones, Pére Aragonés ha tirado la toalla con Junts o así lo ha manifestado. Los republicanos se ven fuertes y piden ahora gobernar en solitario. Sus encuestas internas los avalan.

Según fuentes del partido, ahora es cuando puede aprovechar la debilidad de unos y de otros para sacar adelante la investidura de Aragonés y luego, “ya se verá”, aseguran, si un gobierno de coalición o con apoyo externo.

Con lo que sí cuentan es con los votos de Junts, gracias a la insistencia de “El muñidor”, Jordi Sànchez. El secretario general de Junts volvió a repetir este viernes que aunque sea con apoyo externo, “tendréis nuestros votos” y así lo han interiorizado los republicanos tras romper este lunes las negociaciones. Los de Puigdemont no dan crédito y el propio Sànchez les emplaza a volver a celebrar otra reunión en la cárcel.

Junts perdería cinco diputados, según ERC

Pero los sondeos internos de ERC dejan a Junts por los suelos. Si la formación de Puigdemont obtuvo el pasado 14 de febrero, 32 escaños, dejándose por el camino tan sólo 2 diputados con respecto a los comicios de 2017.

Esta vez, Junts obtendría sólo 27 representantes, cinco menos en apenas tres meses. El acusado desgaste llevaría a los de Sànchez a rechazar la celebración de nuevos comicios a toda costa, como así lo indicó el propio secretario general en sus discursos este fin de semana durante el congreso de la formación.

Los republicanos consideran en estos momentos que, ante esta debilidad de Junts, tienen ‘la sartén por el mango’ y por eso y por las desavenencias mostradas en estos tres meses de negociaciones no llegarían a buen puerto un Govern con los de Puigdemont.

Fuentes de la formación indican que la última reunión celebrada en Lledoners ayudó para que se reactivaran las negociaciones, pero no fue del todo productivo porque los ‘junteros’ no se apean de solicitar que el Consell per la República dirija las relaciones internacionales de la Generalitat. Si no fuera este organismo, homologado por nadie, Sànchez sigue reclamando la cartera de Exteriores para llevar el referéndum desde ahí junto a su acción exterior.

Algo que rompería completamente las relaciones de ERC con el Gobierno central y, precisamente, es lo que los republicanos no quieren, aguantando y jugando a dos bandas con las expectativas puestas en celebrar la mesa de diálogo y solucionar los indultos.

El PSC, en caída libre

Los de Salvador Illa tampoco saldrían bien parados si esta semana, por ejemplo, se celebraran elecciones a la Generalitat. Según las encuestas internas que manejan los republicanos, el PSC está en caída libre y de ello también se podrían aprovechar.

Fuentes republicanas insisten en que el batacazo electoral en Madrid y la victoria de Isabel Díaz Ayuso “han dejado muy tocado al partido” hasta el punto de que, para los republicanos, las negociaciones en estos momentos les podrían beneficiar. Y a por ello fue este lunes el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien se reunió con la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y aseguró haber hablado de los indultos y de normalizar la situación en Cataluña.

Los socialistas ganaron las pasadas elecciones el 14F en Cataluña (33 escaños) pero apenas se les ha visto algún ademán de intentar formar gobierno con ERC. Es más, ellos mismos aseguran que “nosotros fuimos los que ganamos y no facilitaremos un gobierno de ERC”, insisten por activa y por pasiva. De esta forma la figura de Illa ha ido perdiendo fuelle hasta hacerse invisible.

Fuentes del PSC aseguran que la “maniobra” adoptada este lunes por ERC augura casi al 100% otras elecciones. “Ellos saben bien manejar los tiempos y han estado tres meses intentando ganarle votos a su rival -Junts-“, señalan a ED.

Los Comunes de Ada Colau se ofrecen en un pacto exprés a desencallar la investidura, mientras que los republicanos mejoran las relaciones con el Gobierno central a la vez que lanzan un órdago de ruptura a Junts. En el partido de Sànchez rabian por las facciones internas, todavía enfrentadas. La semana no ha hecho más que empezar y en las próximas horas “se esperan nuevos movimientos por parte de Junts”, señala un diputado.