El PSC acorrala a Aragonès en el Parlament para forzar su comparecencia

Los socialistas catalanes se han obcecado en forzar a Aragonès a dar explicaciones sobre la gestión de la pandemia, la desescalada y los fondos ‘Next Generation‘ europeos. Aunque la solicitud de comparecencia votada en el pleno del pasado 29 de abril da un margen de 30 días al presidente interino para comparecer, el PSC quiere poner fecha y hora cuanto antes.

El PSC hecho valer sus 33 diputados, que representan una quinta parte de la cámara catalana, para forzar una Junta de Portavoces que empuje a poner fecha a la cita. Los socialistas catalanes ven urgente la convocatoria, ante la opacidad del Govern con la desescalada y al decaer el estado de alarma este domingo 9 de mayo.

Aragonès tiene que comparecer frente al Parlament en un plazo de un mes, cuyo límite coincide con la fecha para lograr un pacto de investidura antes de nuevas elecciones. ERC y Junts tienen poco más de dos semanas para llegar a un acuerdo a partir del cual deberán convencer a la CUP, tras más de un mes desde el 14-F y camino de medio año de Govern en funciones.

El PSC se aplica para evitar la “parálisis”

El grupo presidido por Salvador Illa ha querido hacer valer su mayoría parlamentaria y, pese a que el Govern todavía está en funciones, se ha aplicado a fondo para poner la legislatura en marcha. El PSC ya registró 35 propuestas de resolución sobre varias temáticas sociales, económicas y políticas para evitar la “parálisis”.

También han apretado para que se constituyeran las llamadas comisiones no-legislativas del Parlament, aquellas que no se configuran en función de cómo se estructura el Govern y pueden ponerse en marcha sin necesidad de la investidura. Entre estas destacan la comisión de control de la CCMA o la del el Síndic de Greuges, entre otras.

Los socialistas tendrán una fuerte presencia en una de las más mediáticas, la de la CCMA. El veterano diputado del PSC, David Pérez, será quien presida este órgano de control a los medios públicos de Cataluña. La periodista y parlamentaria Beatriz Silva será quien llevará la batuta de la voz socialista frente a las comparecencias de los responsables de TV3 y Catalunya Ràdio.

Salvador Illa, ariete del Govern en la oposición

La oposición al Govern del PSC es feroz, y asume el rol de oposición ante las pocas posibilidades reales de presidir la Generalitat con la aritmética actual. Fuentes socialistas han explicado a Economía Digital que esto forma parte de su estrategia para vislumbrar la parálisis del Ejecutivo y postularse como alternativa: “Ellos no saben qué hacer y nosotros sí”.

Salvador Illa no ha desistido en presentarse a una investidura fallida, pese a no contar con más apoyos que los de su propio partido. Si los Comuns decidieran apostar por su figura, la suma seguiría siendo insuficiente. El PSC necesita de ERC, partido que también aspira a liderar la Generalitat y que ha dejado claro que no harán nada bajo las “faldas socialistas”.

La legislatura sigue encallada, y aunque los dos partidos independentistas alejan la posibilidad de unas elecciones, la fecha para una cita electoral cada vez está más cerca. El PSC, partido que ganó las elecciones en votos y escaños, no tiene posibilidades reales de Gobernar, como le pasó a Cs el pasado 25 de mayo.