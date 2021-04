Científicos pronostican que Reino Unido tendrá inmunidad de grupo el próximo lunes

Un estudio del University College London publicado este jueves ha revelado que los científicos estiman que Reino Unido alcanzará la inmunidad de rebaño contra el coronavirus el próximo lunes 12 de abril. No obstante, las autoridades sanitarias del país han matizado el pronóstico en aras de la precaución y de no generar altas expectativas.

El análisis del University College London prevé que el próximo lunes el 73,4% de la población británica estará protegida contra la Covid-19 ya sea por vacunación o por haber superado la enfermedad. Un porcentaje suficiente, según los investigadores, para declarar la “inmunidad de rebaño” en el Reino Unido, primer país del mundo que lo haría.

El profesor Karl Friston del University College London ha afirmado en declaraciones recogidas por el diario The Telegraph que se alcanzará la inmunidad grupal en unos cuantos días porque “más del 50% de los adultos han sido vacunados” y otro elevado porcentaje “ha quedado expuesto al virus“.

Leer más: Sánchez rebaja los objetivos de vacunación para maquillar la lentitud

“Las estimaciones de inmunidad colectiva me sorprendieron”, ha dicho Friston. “Sin embargo, no tienen nada de particular si se considera que más del 50% de los adultos han sido vacunados, alrededor del 42% de las personas han estado expuestas al virus y alrededor del 10% tienen inmunidad preexistente“.

“Al tener en cuenta la eficacia estimada de la vacunación en términos de inmunidad esterilizante, esto, según el modelo, significa que alrededor del 70% de la población es inmune”, ha concluido el experto.

El secretario de Salud lo niega

Menos sorprendido que Friston se ha mostrado el secretario británico de Salud, Matt Hancock, que más bien ha transmitido total escepticismo ante este pronóstico. “Algunos científicos me dijeron que íbamos a tener inmunidad colectiva en mayo, y luego en junio, y luego después de eso“, ha ironizado.

Hancock ha defendido que prefiere “ver los datos” y atenerse a la hoja de ruta establecida por el Gobierno de Boris Johnson. “La hoja de ruta es realmente clara; es nuestra ruta de regreso a la normalidad. Estamos en camino de cumplir con la hoja de ruta, y ese es nuestro objetivo”. Hay que hacerlo “con cuidado”, ha añadido, “porque queremos que sea irreversible”.

“Hemos visto lo que sucede cuando este virus se pone en marcha y lo estamos viendo ahora mismo en el continente y otras partes del mundo… Algunas de las escenas son realmente espantosas. Y queremos salir de esto de forma segura e irreversible“, ha insistido Hancock.

De cumplirse el estimado de los científicos, se conseguiría la inmunidad grupal coincidiendo con la segunda fase de desescalada, pues a partir del 12 de abril podrán abrir comercios no esenciales, peluquerías, salones de belleza o gimnasios.