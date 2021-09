De los convencidos a los resilientes: los que han salido de nuevo a la calle en la Diada

Pese a que la asistencia a la manifestación de la ANC para este 2021 ha sido menor que la de convocatorias anteriores –400.000 según la ANC, y tan solo 100.000 según la Guardia Urbana–, muchos independentistas han acudido finalmente a Barcelona pese al desencanto, enfado o dudas ante el rumbo del procés o la vía por la que ha optado la Generalitat.

Proceden de distintos puntos de la provincia de Barcelona, y las motivaciones que les han llevado a sumarse de nuevo a la concentración de la ANC distan en función de cada caso. Algunos exigen al Gobierno que aplique la unilateralidad, otros no quieren echar a perder los años de pulso en la calle, aunque hay quién ha decidido sumarse a última hora.

Ada Roy y Núria Salvat: “Que no quede en nada el esfuerzo de tantos años”

Ada Roy (Barcelona) y Nuria Salvat (Sabadell) tienen la misma edad y son familia. Aunque no estaban seguras de participar en la Diada de este año, al final decidieron volver a salir a la calle. Lo han hecho siempre, desde que el procés comenzó en 2012, y acompañadas la mayoría de las veces la una de la otra. “Si tú vienes, yo vengo”, explican ambas.

“Aunque al principio no estábamos muy decididas, a última hora nos animamos. Es más por el desánimo que hay, que ves que hay, y no quieres que tanto esfuerzo de muchos años quede en nada”, defiende Salvat. La sabadellense cree que los más comprometidos están en la calle, y no en las instituciones: “Veo que la gente que tiene más verdad, más convicción, está aquí”.

Núria Salvat (d) y Ada Roy (i), en la Plaza Urquinaona esperando a que dé inicio la manifestación de la Diada / ED

Ambas se muestran escépticas ante la mesa de diálogo, aunque creen que merece la pena intentarlo. Roy, por su parte, manda un mensaje al Govern y a los partidos independentistas: “Que laven los trapos en casa, como se ha hecho toda la vida, y que luego negocien. Ahora todo es que uno tira por aquí y otro para allá”.

Ambas coinciden en reprochar a los partidos independentistas su falta de rumbo en 2017: “No estaban preparados, pero nos los creímos”. Ambas defienden que las formaciones que apoyan la secesión –JxCat, ERC y la CUP– deberían ser mucho más transparentes, hablar claro: “Si algo no se puede o no sale bien, que lo expliquen bien a la gente”.

Àuria Sànchez: “Es el momento de ‘tirar pel dret'”

Quien no se siente desmotivada es Àuria Sànchez, una joven de Mollet del Vallès que ha salido otro año más a la calle a reclamarle a los partidos independentistas que hagan lo que prometieron: un estado en forma de República. “Desánimo ninguno, es el momento de ser más fuertes que nunca”.

Sànchez ha explicado que ella “nunca ha fallado”, puesto que ha asistido a las distintas concentraciones desde la primera desde una profunda convicción independentista. “Que se haga caso a lo que está pidiendo la gente. Es el momento de tirar ‘pel dret’, es el momento de la unilateralidad”.

Àuria Sànchez, en la plaza Urquinaona antes del inicio de la manifestación de la Diada convocada por la ANC / ED

Preguntada por la mesa de diálogo, la joven de Mollet se muestra muy escéptica. Tiene serias dudas sobre que la vía que defiende el Govern de la Generalitat –sobre todo ERC y Pere Aragonès– pueda dar frutos realistas: “Hace demasiados años que se ha intentado dialogar, y no nos darán un referéndum”.

Judith Blasco: “Este Govern no hará nada”

Hay quien no lo tenía previsto, y al final ha terminado ahí de forma circunstancial. La joven Judith Blasco (Martorell) ha decidido volver a las calles esta Diada un poco de casualidad. “No tenía intención de venir, pero había quedado con unos amigos y hemos pensado, ¿qué hacemos ahora? Pues nos acercamos a Via Laietana y vemos lo que hay”.

La joven, entrevistada en Via Laietana antes del inicio de la manifestación, reconoce que no sabe ni siquiera si estarán hasta el final: “No hemos venido preparados ni nada, ni con senyeres, ni con estelades“, y asume que la marcha de 2021 “no será muy exitosa”: “A esta hora, por esta zona ya no se podría pasar, pero ni que sea sumaremos unas cabezas más”.

Judith Blasco (c), acompañada de dos amigos más en la Via Laietana una hora antes de la manifestación / ED

Blasco se muestra escéptica con la mesa de diálogo: “No es que tenga cero esperanzas, es que tengo menos que eso”. Frente a la bajada del suflé, la joven de Martorell niega que el movimiento este de capa caída: “La gente responderá cuando llegue el momento”. Además, defiende que “faltan dirigentes suficientemente valientes para implementar el mandato del 1-O”.

Alba Climent: “Sin diálogo no iremos a ningún sitio”

Otros manifestantes consideran que ir a la Diada de Cataluña es algo que forma parte de los deberes de cualquier independentista. Es el caso de Alba Climent, que ha venido otra vez desde El Prat para sumarse a la nueva cita de la ANC pese al descontento con la situación actual.

“Hemos venido muy tristes, pero nos sentimos obligados moralmente a venir”, explica Climent, que lleva desde 2012 sin fallar a la cita. Una tristeza que atribuye a la “situación en la que estamos ahora los independentistas”, pero también por la pandemia y sus derivadas sanitaria, económica y social.

Alba Climent (i), acompañada durante la manifestación de la Diada a su paso por Via Laietana / ED

Climent explica que el clamor popular en la Diada manda un mensaje unívoco a los políticos: “Que hagan todo lo posible para llegar donde queremos llegar”. Preguntada sobre la mesa de diálogo, defiende su necesidad: “Se tiene que hacer, aunque no sirva de nada, porque sin diálogo no iremos a ningún sitio y nadie nos mirará”.