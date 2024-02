CS reclama al Gobierno soluciones «ante la falta de medios» de las Fuerzas de Seguridad para proteger la democracia

La eurodiputada de Ciudadanos y vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Maite Pagazaurtundua, criticó este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por «no dar respuesta a la falta de medios» de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras el asesinato de dos guardias civiles el 9 de febrero en Barbate, Cádiz.

Así lo indicó tras acoger en Bruselas a representantes de agentes de Policía y de la Guardia Civil para presentar un «código europeo de buenas prácticas y transparencia de Policía» que servirá de instrumento para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, y abordar sus demandas laborales, materiales, de formación y de seguridad en el desarrollo de su profesión.

«El Gobierno no ha hecho bien el duelo ni ha dado respuesta a la falta de medios para lidiar con una situación extrema de violencia en una zona, como tampoco a la violencia que se ejerce sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado y jueces y fiscales que están en esa zona», lamentó a la entrada del evento.

Asimismo, el, guardia civil y secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández Hernández, subrayó que que todavía no ha habido una respuesta por parte del Gobierno después del asesinato de los dos guardias civiles. «Estamos aquí porque no existe ese diálogo social con el ministro Grande Marlaska», dijo.

En referencia al «desmantelamiento» hace 16 meses del Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON) Sur, el cuerpo de choque contra los narcos en el Estrecho, expuso que las declaraciones del ministro del Interior «no son ciertas o son un eufemismo». «El OCON Sur ha sido desmantelado y sin previa explicación, nadie entiende por qué», denunció.

«Lo que ha sucedido en Barbate con dos muertos, un herido grave y dos leves tiene que ser un punto de inflexión y una llamada al Gobierno para encaminar la toma de medidas que requieren de la acción política. Tenemos una batería de medidas, pero no es que no hayan sido escuchadas, sino ni siquiera explicadas porque no nos han llamado a una mesa de diálogo social», espetó.

Por su parte, el secretario de organización del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Antonio Rodríguez Neira, pidió que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidos como «profesionales de riesgo».

«Necesitamos más medios tanto materiales como humanos. Es una anacronía democrática que no seamos reconocidos como una profesión de riesgo cuando estamos poniendo muertos encima de la mesa y hace dos días así ha sido. Es uno de los principios rectores de la UE: la igualdad y la no discriminación», afirmó.