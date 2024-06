Cuánto paro tengo: así puedes saberlo

La prestación contributiva por desempleo, conocida como el paro, es una ayuda económica que las personas en situación de desempleo reciben en España.

Para pedirla, es necesario cumplir con algunos requisitos, como tener 360 días cotizados como mínimo en los últimos seis años a la fecha de extinción del actual contrato de trabajo, además de estar inscrito como demandante de empleo.

La cuantía que recibirás dependerá a la media de la base de cotización de los últimos 180 días cotizados, sin considerar las horas extraordinarias, según explica Bakinter.

La tarifa diaria que cobrarás será del 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses de paro, mientras que el resto de días será del 50% de la base.

La cuantía mínima para este año se sitúa en 560 euros sin hijos y 749 con 1 o más hijos, mientras que el monto máximo será de 1.225 en caso de no tener hijos y entre 1.400 y 1.575 euros dependiendo de la cantidad de hijos.

A dicho monto, se tendrá que aplicar la cotización a la Seguridad Social, así como la retención del IRPF cuando corresponda. En cuanto al cobro, suele ser entre los días 10 y 15 de cada mes, según el banco y los días hábiles.

Foto: Freepik

Cálculo

Para conocer cuánto paro tienes, debes ingresar a la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y hacer clic en el área de personas «Protección por desempleo». Allí deberás entrar al apartado «Consulte los datos y recibo de la prestación» y podrás ver el estado de tu prestación.

Otra forma es a través del programa de autocálculo del SEPE, el cual sirve para dos casos: cuando ha concluido tu contrato y quieres saber qué prestación te corresponde; o cuando has agotado el paro y quieres saber si tienes derecho a otro subsidio

En ambos casos, deberás completar tus datos sobre tu empleo para así conocer la prestación o si incluso tienes paro acumulado.

En cuanto a esto último, se pierde lo acumulado hace más de seis años, como indica Ayuda Social, aunque todo lo acumulado antes de este periodo se suma para otras ayudas, como la jubilación.

Pedir el paro sin tener un año cotizado

Si no has cotizado los 360 días requeridos, no puedes cobrar el paro, aunque si optar por otras ayudas como el subsidio por desempleo. En este caso, el periodo mínimo de cotización es de 6 meses o 3 si tienes hijos.

En este último caso, el subsidio durará 21 meses si has cotizado 6 meses como mínimo. Si lo has hecho menos tiempo, la duración será equivalente al número de meses trabajados.

Si no tienes esta responsabilidad, el subsidio durará 6 meses. En los dos casos, se cobra el 80% del IPREM de 2024, es decir, 480 euros. No obstante, a partir de este mes se prevé que se suba este porcentaje al 95% debido a una reforma encabezada por el Ministerio de Trabajo.