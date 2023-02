Díaz afea la ausencia de la CEOE en la mesa del SMI: «No es propio de Garamendi»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su confusión acerca de que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no haya acudido a la reunión en la que se abordó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «Declinar la asistencia a un órgano no es propio del señor Garamendi», ha asegurado en alusión al líder de la patronal, Antonio Garamendi.

En estos términos se ha expresado Díaz, en Valladolid, donde se ha reunido con responsables de CCOO, UGT y CEOE de Castilla y León, tras la petición urgente formulada por las organizaciones sindicales para abordar la eliminación del Servicio de Relaciones Laborales (Serla) por parte del Gobierno castellanoleonés, presidido por el popular Alfonso Fernández Mañueco en coalición con Vox.

Díaz insta a Garamendi a cumplir con sus «funciones constitucionales»

La titular de Trabajo ha asegurado tener un “gran respeto” por el presidente de la CEOE, tanto personal como institucional, pero ha lamentado que “haya declinado” cumplir “con sus funciones, que son constitucionales”. “Yo comprendo, y ya conocía, que no querían subir el SMI, pero la CEOE española tiene que ir a la mesa del diálogo social como siempre hacen en las restantes materias y decir allí lo que estimen oportuno”, ha destacado.

De hecho, ha insistido en que “los agentes sociales son muy importantes” y “tienen que cumplir con sus funciones constitucionales”. Además, ha señalado que no es “casual” que tanto sindicatos como patronal estén recogidos en el artículo 7 de la Constitución Española.

La CEOE sugiere un incremento del 4%

Por su parte, Garamendi defendió el pasado martes su ausencia, puesto que, a su juicio que el Ministerio de Trabajo y Economía Social solo «quería la foto» y criticó que el Gobierno todavía no haya realizado una propuesta concreta para incrementar este indicador. En esta línea, recordó que la fijación del SMI es “una facultad del Gobierno” y, por tanto, no es diálogo social.

Díaz, posa junto a los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo. EFE/ Fernando Alvarado

“Yo no conozco cifra, no sé cuál es”, lamentó, a la vez que recriminó que “qué mínimo que conocer anoche” una propuesta del Gobierno. Por ello, justificó que no puede “mandar a alguien que no sabemos cómo es”, ya que al encuentro asisten técnicos.

El planteamiento de CEOE sugiere un incremento del SMI del 4%, hasta una cuantía de 1.040 euros brutos al mes en 14 pagas, supeditado a establecer un régimen de deducciones aplicables al sector agrario y modificar la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, para repercutir el incremento del SMI en los contratos en ejecución.

Finalmente, defendió el hecho de que laCEOE no asistiese al encuentro no perjudicaba al diálogo social, poniendo como ejemplo que se siguen firmando convenios como el de la hostelería, la banca o el metal.