El Gobierno ignora las amenazas de los independentistas por el caso Pegasus: «Estamos muy tranquilos»

El escándalo por el supuesto espionaje a independentistas catalanes a través del sistema informático Pegasus pone en peligro la estabilidad del Gobierno en lo que queda de legislatura. Los amenazas a Pedro Sánchez llegan tanto por parte de su socio de legislatura, ERC, como desde la Generalitat de Cataluña. Pero Moncloa, que tiene la vista puesta en el gran decreto de medidas anticrisis que pretende convalidar este jueves, mantiene la calma y le resta importancia a las advertencias.

El titular de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo «está muy tranquilo». «Todas las medidas de transparencia para que se esclarezcan los hechos y tengamos conocimiento de la verdad se va a garantizar y el Gobierno va a colaborar por completo con todas las acciones judiciales», ha subrayado el ministro.

Poco antes de que se produjeran estas declaraciones, Gabriel Rufián ha asegurado que no descarta tumbar la agenda legislativa del Gobierno si ERC no obtiene respuestas satisfactorias sobre este espionaje y ha invitado a los socialistas a que se busquen un nuevo socio. «Si al PSOE no les gusta ERC, Bildu, Más País o Podemos, no pasa nada, que lo diga. Si son tan valientes, tan chulos, que lo digan. Ahora tiene una alternativa, el moderadísimo (Alberto) Núñez Feijóo, el nuevo Gallardón», ha retado el republicano.

Y, al mismo tiempo, el Govern ha anunciado que va a impulsar «las acciones legales necesarias, a todos los niveles y en todas las instancias, para aclarar este caso de espionaje tecnológico masivo» y que va a reducir la relación política «al mínimo» con Sánchez hasta que el Ejecutivo central esclarezca las denuncias de espionaje. Además, da por aparcada la mesa de diálogo hasta que este asunto se aclare.

Cuando este escándalo salió a la luz, Bolaños no perdió tiempo en reunirse con el Govern para intentar calmar las aguas. Pero parece que este intento del Gobierno no tuvo efecto en el Ejecutivo regional. Aun así, el ministro ha aprovechado la ocasión este para recordar a los catalanes la importancia del diálogo entre ambas instituciones.

«La Reunión del domingo fue muy positiva y es positivo que cuando hay dificultades nos sentemos, dialoguemos y busquemos el entendimiento», ha señalado. «El dialogo es seña de identidad de este gobierno que ha hecho superar fases insoportables de tensión en Cataluña», ha recalcado.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros celebrada este martes en Moncloa. EFE/J.J. Guillén

Bolaños también ha salido en defensa del CNI alegando que «los servicios de inteligencia sirven para salvar vidas y proteger a los ciudadanos». «Lo hacen todos los días, en silencio, así debe ser y asi deben continuar», ha explicado. No obstante, ha añadido que, tras salir a la luz los supuestos casos de espionaje, el propio CNI va a realizar un ejercicio de control interno para esclarecer los hechos. «Las conclusiones de ese ejercicio de se van a explicar por la propia directora del CNI en el Congreso, donde todos los grupos podrán preguntar. Transparencia total», ha añadido.

El Gobierno pide a ERC y al PP que convaliden el decreto de medidas anticrisis

Quedan tan solo dos días para que el Gobierno convalide su plan de medidas anticrisis contra la guerra. Para ello, el Ejecutivo debe conservar el voto de sus socios de investidura, ERC y Bildu, pero Rufián ya ha advertido que, aunque es consciente de que puede ser «lesivo» para su formación entorpecer la agenda legislativa de PSOE y Podemos, no descarta quitarles su apoyo. «Es el único idioma que entienden, desgraciadamente», ha indicado.

Con los votos de los republicanos en la cuerda floja el PSOE también mira hacia el PP y a Alberto Núñez Feijóo, a quien le ha exigido que responda a los 11 pactos de Estado que le propuso Pedro Sánchez antes de abordar su planteamiento. «El llamamiento (para aprobar el decreto) es a la totalidad. Los ciudadanos les votaron para hacerles la vida más fácil. No me imagino que puedan votar en contra de los intereses de los ciudadanos», ha señalado Bolaños.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el Ejecutivo ha presentado a los populares estos once acuerdos y ahora están «esperando la respuesta del señor Feijóo». «Es un plan para la ciudadanía y no se entendería que no estuviera el PP», ha aseverado la también ministra de Política Territorial. «Si de verdad hay un cambio tiene que demostrarlo en estando en este acuerdo que da respuesta a los problemas económicos derivados de la guerra», ha agregado.

Sin embargo, los de Pedro Sánchez todavía no ha sacado tiempo en cinco días para estudiar el plan económico propuesto la semana pasada por Feijóo. Un gesto que, desde Génova, se ha calificado de «desprecio» ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «criticó el documento incluso antes de recibirlo» y, casi una semana más tarde, «la única respuesta ha sido el silencio», apuntó este lunes el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.