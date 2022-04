Rufián amenaza al Gobierno por el caso Pegasus: «Si son tan chulos que pacten con Feijóo»

El Gobierno confía en recuperar la confianza de los independentistas tras el supuesto espionaje a los líderes catalanes entre 2017 y 2020 a través del sistema informático Pegasus. Pero la tensión con sus socios va in crescendo hasta el punto de Gabriel Rufián ha amenazado al Ejecutivo de Pedro Sánchez con tumbar su agenda legislativa y si su partido no obtiene respuestas satisfactorias.

El portavoz de de ERC en el Congreso ha asegurado este martes en rueda de prensa que es consciente de que puede ser «lesivo» para su formación entorpecer la legislatura de PSOE y Podemos, sin embargo, ha apuntado que «el único idioma que entienden, desgraciadamente». «El PSOE no hace, se le obliga«, ha subrayado.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de pie, entregando a Sánchez un ejemplar del libro de cuentos escrito por Junqueras en prisión en julio. Foto: EFE/Ballesteros

«Y si al PSOE no les gusta ERC, Bildu, Más País o Podemos, no pasa nada, que lo diga. Si son tan valientes, tan chulos, que lo digan. Ahora tiene una alternativa, el moderadísimo Núñez Feijóo, el nuevo Gallardón», ha retado el republicano.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno tratará de evitar esta tarde en el Senado el caso Pegasus. Sánchez comparecerá en la cámara alta en plena polémica por el espionajes pero ninguna de las preguntas de los senadores abordará el asunto. Y es que ni ERC, Junts o Bildu tienen opción de preguntar al jefe del Ejecutivo.

El PNV pide una investigación «profunda e intensa»

Por otro lado, el Gobierno de coalición sigue contando con el apoyo del PNV que, aunque ha exigido que se aclare el espionaje «con pelos y señales», también ha reiterado su apoyo.

La senadora de la formación vasca Estefanía Beltrán ha asegurado este martes en declaraciones a Radio Euskadi que espera que se lleve a cabo una investigación «profunda e intensa». «Es importante, para tejer confianzas, que se haga desde la transparencia y el conocimiento», ha indicado. No obstante ha puntualizado que, aunque «no son momentos fáciles», «como siempre, el PNV tiene la mano tendida».

Al ser preguntada por la posibilidad de que el PNV también haya sido espiado, como ha ocurrido con algunos líderes independentistas como Pere Aragonès, Quim Torra o Artur Mas, ha apuntado que «la sospecha está abierta».

«Cuando no ha clarividencia sobre lo que ha ocurrido, sobre cómo se ha utilizado estos métodos, todo el mundo tenemos la sospecha de que en un momento u otro hemos podido estar bajo esa vigilancia o ese espionaje«, ha explicado.

Sin embargo, ha restado importancia a esta cuestión señalando que «lo importante ahora es no perder de vista cuáles son los intereses y preocupaciones de la sociedad» y ha recordado que el país no pasa por un buen momento económico. «Tenemos que tener eso por delante y no necesariamente hay que vincular lo uno a lo otro», ha concluido.