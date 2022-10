El PP advierte del riesgo en las pensiones y pide al Gobierno escuchar a Bruselas

El Partido Popular ha avisado este viernes de que los planteamientos del Gobierno de Pedro Sánchez “ponen en enorme riesgo” la sostenibilidad del sistema de pensiones, por lo que ha instado al Ejecutivo a hacer caso a las recomendaciones de la Comisión Europea y “sentarse a hablar” para acometer reformas.

Así lo ha afirmado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, en una entrevista en Cuatro, en la que se ha referido sobre la revalorización de las pensiones del 8,5% aprobada por el Gobierno.

Sobre esta cuestión, ha recordado que esta subida supone un incremento del gasto de 19.600 millones de euros, lo que eleva la partida total hasta los 190.000 millones de euros. Sin embargo, Bravo se ha abstenido de criticar la medida en sí porque la indexación de las pensiones al Índice de Precios de Consumo (IPC) está recogido por ley. “Y nadie tiene que ser ventajista. Se acordó en el Pacto de Toledo”, ha reconocido.

No obstante, el exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía ha pedido extender el foco más allá de 2023 y pensar en las pensiones de 2035. “Y ahí la Comisión está diciendo que los planteamientos que hace el Gobierno de España no solo no son adecuados, sino que ponen en enorme riesgo la sostenibilidad de las pensiones”, ha añadido.

Por ello, ha defendido que todas las partes se sienten a “hablar” para que las pensiones sean sostenibles cuando los españoles más jóvenes se jubilen, y hacer una serie de reformas y “transformaciones” que permita a esos mismos jóvenes tener “mejores retribuciones” y “la seguridad” de que cobrarán una pensión cuando dejen de trabajar.

“Es el enorme reto que tenemos por delante. Si no, estaremos endeudando a nuestros hijos y a nuestros nietos y tendrán muchísimas dificultades”, ha concluido.