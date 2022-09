El PP busca un gesto del Gobierno para negociar un acuerdo de última hora en el CGPJ

El Partido Popular está buscando un gesto por parte del Gobierno para descongelar las relaciones entre ambas formaciones y buscar un acuerdo que permita el desbloqueo de la renovación de los órganos constitucionales. Fuentes de Génova reiteran, en privado, que necesitan «algo», alguna de las medidas que han remitido al PSOE, para sentarse y deshacer el cambalache judicial.

Este mismo martes ha vencido el plazo legal para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva prorrogado más de tres años desde que caducó, nombre a los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden al Gobierno.

Se cumple así la fecha máxima que la reforma judicial exprés aprobada el pasado mes de julio contemplaba, al introducir una enmienda según la que el CGPJ tenía un máximo de tres meses para designar a los dos jueces del TC por cuota, al haber ganado las últimas elecciones generales.

Antes del 12 de octubre

Aunque si esta cuenta atrás ya ha culminado y no ha habido avances en el desbloqueo, ahora otra fecha se suma al horizonte para terminar de desbaratar el rol de la Justicia en nuestro país: según El Confidencial, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, dimitirá antes del 12 de octubre si no hay renovación. Sería una situación inédita, casi insostenible, y que dejaría una imagen de descrédito como nunca antes en nuestro país. Antes de llegar a esa situación, en Génova, según ha podido saber Economía Digital, esperan «recibir algo» y poder no sólo llegar a un acuerdo, sino venderlo de cara a la galería.

Ya en las pasadas jornadas el PP había claudicado, poco a poco, y abría mínimamente su postura. La formación pospone la aprobación de un nuevo modelo de elección, como avanzó la secretaria general, Cuca Gamarra, tras la Junta de Portavoces del Congreso. Aunque este partido quiere que los jueces elijan a los doce vocales del turno judicial, pide que el nuevo CGPJ elabore una propuesta para un nuevo sistema.

Ahora, según adujo este lunes en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, aspiran a pactar un Consejo General del Poder Judicial «independiente» y que no busca un «acuerdo de nombres». «Tenemos la firme voluntad del acuerdo, partiendo de la independencia del poder judicial».

En privado, otras fuentes de calado de la dirección del partido reconocen en que la remisión de dos cartas a la UE para relatar el proceso de negociación -ninguno, en este momento- forma parte de una estrategia para dejar en negro sobre blanco la «secuencia del bloqueo». En ese relato, antes de ejemplificar que ceden, necesitan algo.

Europa presiona

Pero la presión se redobla. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, una de las receptoras de las misivas del PP, ha respaldado al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y ha urgido a renovar ya el órgano de gobierno de los jueces tras casi cuatro años en funciones, una situación que considera «desesperada».

Jourová ha dirigido una carta al también presidente del Tribunal Supremo en la que apoya el duro discurso que protagonizó la semana pasada en el acto de apertura del año judicial, en el que amenazó con dimitir si el PP y el PSOE no se ponían ya de acuerdo para renovar el CGPJ.