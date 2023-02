El PP considera que «es difícil hacer más el ridículo» que Sánchez en Marruecos

Mientras en Rabat se celebra la reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos, con Pedro Sánchez al frente de la delegación española, pero sin encuentro con el monarca marroquí Mohamed VI, en Madrid, en la sede nacional del PP de la calle Génova, el coordinador general del partido, Elías Bendodo, ha considerado que «es difícil hacer más el ridículo» que el presidente del Gobierno.

Para los populares el mensaje que trasmite Sánchez tras ser despachado por vía telefónica por el rey alauita, que ni siquiera se encuentra en el país, es claro: el presidente del Gobierno ha «la medida de su peso pluma en política internacional en la cumbre de Marruecos». «La mitad de su propio Gobierno le da plantón y no va, y el propio rey de Marruecos le despacha por teléfono… Es difícil hacer más el ridículo», ha remarcado Bendodo.

El número 3 del PP ha incidido en una rueda de prensa para presentar el lema con el que su partido concurrirá a las elecciones municipales de mayo –España entre todos– que, además de ser necesario «cambiar» esta «deriva sanchista«, es una pena que España haya dado una «imagen de debilidad» en ese viaje «por culpa de Sánchez y de su gobierno».

La moción de Vox, un «error claro»

No es el único tema al que se ha referido Bendodo. Sobre la moción de censura anunciada por Vox en diciembre, hace más de cincuenta días y para la que aún no hay candidato formal, a pesar de los contactos de la formación de extrema derecha con el economista Ramón Tamames, el PP cree que es un «error claro» esta estrategia, cuando no se reúnen los votos para que esta herramienta parlamentaria pueda prosperar.

El número tres de Alberto Núñez Feijóo ha mostrado, eso sí, «todo el respeto» del PP a Tamames. «Las cuentas no salen, una moción de censura hoy no serviría más que para reforzar al que gane«, ha recalcado Bendodo sobre la posición del PP respecto a esta iniciativa de Vox, ante la que el PP no se opondrá, según anunció Feijóo, pero tampoco apoyará.

Ramón Tamames, que en noviembre cumplirá 90 años, es economista, historiador y escritor, comparte el ideario de Vox respecto a Cataluña, el estado autonómico o la conquista de América y fue diputado en las elecciones Constituyentes del 15 de junio de 1977 por el PCE, partido que abandonó en 1981 para fundar la Federación Progresista, que más tarde se integró en coalición en Izquierda Unida.