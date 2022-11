El PP cree que Sánchez no debería tener la «cara dura» de mantener a Marlaska tras el documental de Melilla

El Partido Popular ha redoblado su ofensiva contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha exigido su dimisión «esta noche» tras el documental que muestra lo sucedido en la frontera española de la valla de Melilla en los episodios del 24 de junio de 2022, que se saldaron con 23 personas fallecidas y 77 desaparecidas. Si no, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, no cree «que la democracia española se encuentre tan débil que después de lo conocido esta tarde como para que el ministro no sea capaz de no dimitir o el presidente [Pedro Sánchez] tenga la cara dura de no cesarlo».

En una rueda de prensa convocada de urgencia en la sede nacional del partido tras la publicación de una investigación periodística en forma de documental llevada a cabo por un consorcio internacional de medios de comunicación que asegura que algunas personas fueron aplastadas en el lado español de la frontera, abandonadas sin recibir atención médica y que alguna muerte se produjo en suelo español, Pons ha insistido en que si Marlaska «no dimite esta misma noche, Sánchez debería cesarle por la mañana, porque, si no, el presidente del Gobierno sería corresponsable de las actuaciones del ministro».

«Fortalecer la democracia sería hoy que el ministro del Interior tuviera la grandeza de presentar irrevocablemente su dimisión o el presidente del Gobierno el detalle de mínima valoración de la democracia de cesarlo, si no ha dimitido a las 12 de la noche«, ha creído el responsable popular.

Marlaska «mintió» en el Congreso

También ha recomendado al ministro anular su comparecencia de este miércoles en el Congreso, registrada a petición del PP, “por vergüenza” después de dicho documental haya demostrado que tanto él como Sánchez «mintieron al Parlamento y ahora a los españoles». “Es insalvable desde el punto de vista democrático que Sánchez y Marlaska sean unos mentirosos”.

Para Pons, se trata de un antes y un después, ha aseverado. «Teníamos inquietudes, sospechas. Ahora es un Gobierno mentiroso ante toda Europa. Nuestra defensa de los derechos humanos está puesta en cuestión», ha criticado, para asegurar que se encuentra recibiendo llamadas de «compañeros del Parlamento Europeo» pidiendo explicaciones a las que no puede responder, sin concretar.

Ha acusado Pons al Gobierno de desproteger la frontera. Por ello, ha reclamado al ministro que deje de esconderse detrás de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, «a las que debe proteger». «Un ministro del Interior está para defender el honor de la Policía Nacional y la Guardia Civil y no para que ellos le tapen sus vergüenzas y mentiras». «Si quiere defenderlos que en su defensa asuma esta noche su responsabilidad política y deje a los funcionarios cumplir con su trabajo y no los mezcle con su carrera política», ha concluido.