El PP culpa al Gobierno de no negociar: «Es el PSOE el que sigue en el ‘no es no'»

El Congreso de los Diputados vivió este jueves la primera prueba del nuevo PP, el presidido por Alberto Núñez Feijóo. Los grupos parlamentarios tenían que decidir si votaban a favor o en contra del plan anticrisis del Gobierno y , como ya va siendo costumbre, se aprobó por los pelos y a última hora. Pero hubo algo distinto. Los días previos a la votación parecía que, tras el rechazo de ERC de apoyar al Ejecutivo por el caso Pegasus, Sánchez viraba hacia el PP para sacar adelante su plan. Aunque no fue así.

«La gente ha visto que el PP ha hecho una propuesta y es el PSOE el que sigue en el ‘no es no’«, ha justificado este viernes el vicesecretario de economía popular, Juan Bravo, en una entrevista en RNE. Con el dirigente gallego al frente del partido, el PP quiere mostrar su voluntad de negociar y, si no se ha conseguido en esta ocasión, en opinión de Bravo, hay solo un culpable.

La semana pasada el PP entregó al PSOE una propuesta económica, en la que, entre otras cuestiones, proponía una bajada de impuestos de 10.000 millones. Pero pasaban los días y el PP no obtenía respuesta. «El Partido Socialista nos dijo que no había tenido tiempo de ver nuestra propuesta, de estudiarla o analizarla», ha explicado Bravo.

Para el vicesecretario económico, Sánchez prefirió «arreglar sus problemas internos con Bildu y ERC». «Tomó esa decisión, así que ahí, evidentemente el voto del PP tenía muy poco opción puesto que ellos trasladaron que tenían el apoyo de Bildu», ha afirmado.

Y ha insistido en que el PP ha movido ficha para negociar con el Gobierno un plan para paliar los efectos económicos de la guerra de Ucrania. «Feijóo me pidió que estuviera a primera hora de la mañana en Madrid por ver si en algún momento del día se planteaba. La voluntad era máxima y hasta el último momento porque entendíamos que lo que planteábamos era correcto, era posible. No pensamos que el Partido Socialista iba a hacer una renuncia», ha explicado.

Bravo: «Seguiremos haciendo propuestas para mejorar»

A pesar de que la tónica vista este jueves en el pleno del Congreso es la misma que cuando Pablo Casado dirigía a los populares, el equipo de Feijóo insiste en su voluntad de negociar con el PSOE. «Feijóo se reunió con el presidente Sánchez a los cuatro días de ser elegido presidente del PP», ha recordado Bravo.

Y ha continuado: «Le hizo unas propuestas, se comprometió a mandar un documento. Mandamos un documento muy sólido que la gran mayoría de quienes lo han analizado ve muchas medidas muy positivas. Intentamos una segunda vía a través de la carta rebajando algo de las peticiones. En el mismo día de las votaciones el presidente nos pide que estemos en Madrid pensando que el PSOE iba a querer escuchar. Evidentemente no era así porque estaban negociando con Bildu».

No obstante, desde Génova han aclarado que el PP está dispuesto a negociar para llegar a acuerdos. «Lo principal es preocuparse de España y de los españoles -ha concluido Bravo- seguiremos trabajando y haciendo propuestas para mejorar, intentaremos que el gobierno las acepte y salga del no es no para mejor»