El PP pide un plan de ayudas dirigido a autónomos

Durante el Pleno del Congreso de los Diputados, que tendrá lugar este martes, el Partido Popular defenderá un plan de ayudas dirigido a los trabajadores autónomos. En esta línea, propondrá la recuperación de la tarifa plana de 50 euros durante los tres primeros años, independientemente de la edad.

Los ‘populares’ plantearán también la aprobación de un sistema de cotización por ingresos reales «justo y equilibrado a los tiempos que estamos viviendo», a partir de una negociación en el Pacto de Toledo y en el diálogo social.

Así consta en la moción, consecuencia de la interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la última sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Plan de choque para los autónomos

En su iniciativa, el PP plantea la aprobación de un plan de choque para los trabajadores autónomos con una bajada de impuestos temporal y selectiva, recuperar las ayudas directas no ejecutadas con un sistema simplificado, incentivos fiscales, impuestos negativos y créditos fiscales monetizables.

También una moratoria de un año para la devolución de créditos ICO, la bajada del IVA aplicado a servicios de peluquería y estética, medidas para apoyar el trabajo autónomo en el medio rural, favorecer su digitalización y simplificar trámites y reducir burocracia.

Lamentan que el Gobierno genere «incertidumbre y angustia» a los autónomos

En su iniciativa el PP recoge como «medida acertada» del Gobierno de coalición la puesta en marcha de una prestación extraordinaria por cese de actividad durante la pandemia, pero lamentan que se haya ido prorrogando «cada poco tiempo, apurando plazos y en el último momento».

«Una estrategia egoísta e irresponsable por parte del Gobierno que crea más inseguridad y genera incertidumbre y angustia a los autónomos, que no saben a qué atenerse y no pueden tomar decisiones por no saber qué va a pasar con ellos al día siguiente», han criticado.