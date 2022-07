El PP se abstendrá para facilitar la aprobación del decreto anticrisis

El Partido Popular se abstendrá en el decreto anticrisis del Gobierno y facilitará su aprobación en la tarde de este jueves, según han informado fuentes populares, aunque los votos decisivos y por los que saldrá adelante serán los de EH Bildu. Las medidas que incluye este texto legal serán válidas hasta final de año e incluyen desde la reducción del precio de los abonos de transporte, la creación del impuesto a las eléctricas y a la banca o la ayuda de 200 euros a autónomos y empleados con bajos ingresos, pasando por el mantenimiento del Ingreso Mínimo Vital o el tope a la subida de los alquileres. El presupuesto total es de 9.000 millones.

En Génova consideran el decreto anticrisis un «plan insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias y persiste en no abaratar el coste de la Administración con el Ejecutivo más caro de la historia, con 22 ministros y más de 800 asesores adscritos al Gobierno de España», han afirmado los populares. Su propuesta pasaba por deflactar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

Pese a ello, la rectificación de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad -«un cambio de criterio que llega tarde y que ha costado un total de 200 millones de euros a los españoles»- junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación llevan al PP a abstenerse en la votación correspondiente.

Otro gallo canta respecto a las medidas fiscales socialistas, «inspiradas en la doctrina económica de Podemos». Fuentes populares han señalado que no pueden «acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta Díaz» ni «avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos». «Tampoco podemos apostar por la aceleración en la descarbonización, que reduce las vías de generación eléctrica, minora la oferta y abre la puerta a un incremento en las tarifas que soportan los españoles».

Además, han insistido, «no existen garantías de que el supuesto impuesto a las entidades financieras, inconcreto y difuso por el momento, no se acabe trasladando a los ciudadanos de forma que vean como se encarecen sus créditos, se reduce la retribución de sus ahorros, se restringe el crédito o se generan sobrecostes en comisiones bancarias ordinarias por mantenimientos de cuentas corrientes o retirada de efectivo».

«El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles», han considerado, puesto que las medidas, a sus ojos, son «útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos con sus problemas cotidianos».

Así, los de Alberto Núñez Feijóo no apoyarán «la doctrina económica general de este Gobierno». «Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición. Sin más información nuestro voto será contrario a las pretensiones de un Ejecutivo que renuncia a la centralidad política y copia las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias».