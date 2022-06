El PP se prepara para «echar a Sánchez» tras arrasar en Andalucía

En el Partido Popular están exultantes tras el resultado de las elecciones andaluzas. La mayoría absoluta obtenida por Juanma Moreno, holgada e histórica, ha revitalizado a la formación más allá de Despeñaperros. Se ha ejemplificado este lunes en el comité de dirección de los populares, que ha sido monográfico y donde se ha certificado que el PP lo considera una catapulta para que el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, acabe en la Moncloa.

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, todavía consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía en funciones y artífice de la campaña andaluza, ha indicado en rueda de prensa posterior que la lectura de los resultados autonómicos es «clara» a nivel nacional: «Ayer se puso el reloj en marcha en una cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa. Ya hay un alternativa clara».

«El PP siempre ganó centrado y moderado. El PP tiene miles de afiliados y sus sensibilidades son amplias», ha apuntado. «El PP desde el centro saca grandes resultados. El PP debe tener siempre siempre un pie en el centro», ha insistido.

Modelo moderado, «el de Juanma y Feijóo»

Para Bendodo, ayer «el PP dio un paso decisivo, firme» para que, «cuanto antes vuelva la seriedad, la gestión, la política de sentido común». El resultado andaluz es «un ejemplo más de que cuando el PP trabaja con unidad es imbatible: el PP siempre ganó unido y centrado».

El coordinador general ha hecho una defensa a ultranza del «modelo moderado», que es lo que consideran que «han premiado los ciudadanos». Lo articula Bendodo en varios ejes: la «buena gestión»; un gobierno «que resuelva problemas y no los cree»; una opción política que no entre en «las trincheras», que sea capaz de «pactar y dialogar con todos»; unos servicios públicos «que funcionen bien», y la bajada impositiva.

En definitiva: «El modelo moderado de gestión que hace más fácil la vida a la gente». «Ese modelo es perfectamente identificable en Juanma y en Feijóo», ha indicado Bendodo. Eso sí, preguntado sobre si esa moderación es la receta para conseguir ganar en las próximas elecciones, el dirigente popular ha creído debe ser «una actitud». «Es la que Juanma ha tenido», ha zanjado.

Así, el PP ha constatado que existe, «sin duda», el llamado efecto Feijóo. «El presidente suma y mucho. No en vano ha estado en 7 de las 8 provincias participando en la campaña», ha enumerado Elías Bendodo, que ha asegurado que a la campaña andaluza «el que sumaba venía y el que no, no. Y el presidente sumaba», ha aclarado. «El tándem Moreno-Feijóo han dado una gran expresión de hasta dónde puede llegar».