ERC asume que «guste más o menos» la amnistía también tiene que incluir a los policías nacionales

Pese a que Junts y Carles Puigdemont se afanan de cara a la galería en afirmar que no ha comenzado la negociación sobre una de las condiciones imprescindibles para que tanto su formación como ERC apoyen la posible investidura de Pedro Sánchez una vez decaiga la candidatura del popular Alberto Núñez Feijóo, la amnistía para todas las causas abiertas por el procés y derivadas de él, lo cierto es que faltan pocos flecos por cerrar, a pesar de las dificultades jurídicas de este encaje que tiene que suponer, en palabras de Moncloa, un «alivio penal» para todos los encausados.

Así, y de materializarse esta proposición de Ley ante la Mesa, tal y como exige el independentismo, se verían beneficiados todos: desde los agentes políticos y sociales vinculados al referéndum ilegal y al independentismo, tanto condenados como procesados, ya sea por malversar, prevaricar o favorecer, por acción u omisión, durante el 9-N convocado por Artur Mas en 2014, el 1 de octubre de 2017 y todo lo que vino después.

Y aunque no suene la música lo suficientemente agradable para todas las partes implicadas, porque se trataría de equiparar bandos, «los policías nacionales, guste más o menos, tienen que estar». Fuentes de la dirección de Esquerra se muestran tajantes en conversación con ECONOMÍA DIGITAL en que es lo que toca. Son 45 los agentes procesados por su actuación en aquella jornada.

Laura Borràs, no

Los policías continúan, a esta fecha, a la espera de juicio acusados de hacer un uso excesivo de la fuerza para repeler los ataques cumpliendo la orden judicial de retirar las urnas de los colegios electorales. Cabe destacar que no hay guardias civiles en la misma situación porque las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaron según sus demarcaciones y, aunque el resto de equipos también fueron investigados judicialmente, los jueces correspondientes sobreseyeron los casos.

«Amnistías a la carta no hay», sintetizan las fuentes republicanas consultadas por este diario. Y, aunque sea ampliada -es decir: que además de los políticos y agentes sociales incluya a, por ejemplo, los Mossos d’Esquadra que están encausados o condenados por la presunta inacción durante aquel día, además de a los policías-, no entrarían otros protagonistas de la jornada, como pretende Junts con el caso de su presidenta, Laura Borràs, que fue condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo.

Los policías rechazan la amnistía

Varias organizaciones representativas de Policía Nacional y la Guardia Civil han rechazado la posibilidad de que se apruebe una ley de amnistía que «equipare» la labor que desempeñaron para frenar el referéndum independentista del 1-0 en Cataluña cumpliendo con las órdenes judiciales y a los condenados o imputados por su implicación en el procés.

«Es indecente que el Gobierno de España plantee equiparar la actuación de la Policía Nacional con la de los delincuentes que participaron en un intento de golpe de estado en Cataluña«, ha señalado JUPOL a Europa Press.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) critican que se ponga en el mismo plano «a los que incumplieron la ley y los servidores públicos» y la CEP ha denunciado que se use a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como «parapeto para justificar una amnistía a políticos independentistas condenados por sedición u otros delitos». «Pedimos a Yolanda Díaz y al resto de partidos que no nos utilicen en debates partidarios», reclaman.