Feijóo anuncia protestas contra la amnistía en todas las capitales de provincia

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado protestas en las plazas de todas las capitales de provincia de España para el próximo domingo al mediodía para expresar el rechazo de su partido a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para lograr su investidura y permanecer en La Moncloa.

Ante la Junta Directiva Nacional de su partido, Feijóo ha advertido que no les van a callar y saldrán a la calle: «Vamos a responder con más unión a la unión mayoritaria de la sociedad española. Quieren que nos olvidemos, pero lo vamos a recordar todos los días«, ha insistido.

«En la calle, en los Ayuntamientos y comunidades autónomas donde gobernamos, en ayuntamientos y comunidades en la oposición para que se retrate el PSOE, con la mayoría absoluta en el Senado y como grupo parlamentario en el Congreso; con un rotundo no a la investidura de Pedro Sánchez y un rotundo sí a la libertad, igualdad y dignidad de los españoles«, ha recalcado.

Ataque al Estado de Derecho

Feijóo ha insistido en que Sánchez y sus socios están perpetrando «el mayor ataque al Estado de Derecho, a la igualdad de los españoles y a las instituciones. Y pretenden que nos callemos. Y pretenden que traguemos». “No nos van a silenciar, no nos van a callar y no nos van a parar”, ha sentenciado el líder popular.

El líder del PP, Albert Núñez Feijóo, preside la Junta Directiva Nacional de la formación EFE/ Mariscal

“Es el momento de defender la democracia porque vivimos el mayor retroceso democrático de nuestra historia”, ha reiterado el presidente del PP, ahondando en su mensaje de que “España no se decide a puerta cerrada entre dos partidos”.

En esta línea, el jefe del PP ha denunciado que «es vergonzante que haya un presidente que otorgue por su interés personal la impunidad financiada con la dignidad del pueblo español y los impuestos de los ciudadanos. Sánchez se ha humillado, ha humillado a su partido y pretende humillar a las instituciones del Estado«.

Así las cosas, a partir de las 12.00 horas del domingo, los populares estarán en todas las capitales de provincia, una convocatoria que se añade a los actos de partido en Galicia, Madrid, Toledo, Málaga o Valencia. Asimismo, el próximo 18 de noviembre también participaran en la manifestación convocada por la sociedad civil en la plaza de Cibeles de Madrid.

Los barones del PP apoyan a medias las protestas

Los presidentes autonómicos y regionales del PP han expresado su apoyo a las protestas anunciadas por su formación, pero coinciden en que estas deben hacerse bajo la ley.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha reconocido que muchos españoles están en contra del acuerdo alcanzado entre el PSOE y ERC y quieren «salir a la calle». Sin embargo, ha advertido que no apoyará protestas que no estén bajo la ley que regula los criterios en España para manifestarse en la calle. «Cortar el tráfico sin autorización no está dentro de la ley y no lo apoyo», por lo que ha zanjado que «dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, saluda al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE/ Mariscal

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que hay “una reiterada jurisprudencia de respeto a los derechos fundamentales y a la libertad de expresión, pero siempre dentro del respeto a la Constitución y a las propias normas de la vida cotidiana”.

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado que “cada uno puede manifestar su indignación o descontento como estime oportuno, siempre y cuando respete a los demás y lo haga dentro de la libertad de expresión”. Si bien, ha asegurado que no apoya las manifestaciones no comunicadas a la Delegación del Gobierno.

En esta misma línea, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido que la gente tiene el derecho de poder «expresar la indignación» ante los pactos de Sánchez con los independentistas, pero ha suscrito la idea de que “lo mejor es que las manifestaciones, cuando se hacen de manera organizada, se comuniquen a la Delegación del Gobierno”.