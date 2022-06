Feijóo, a Sánchez: «Va en la dirección opuesta a España y lleva a dos copilotos que van en contra»

El primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo se ha traducido en un choque de acusaciones continuas. Ambos dirigentes han protagonizado este martes su primer duelo en el Senado, pero todo ha transcurrido según lo previsto: con intervenciones relacionadas con la gestión económica y sin ningún acercamiento entre PP y PSOE. El presidente del Gobierno ha optado por un discurso triunfalista y ha pedido a los populares que lleven a cabo una «oposición útil» porque, en su opinión, lo único que han hecho en esta legislatura ha sido «estorbar».

El líder del PP, que no ha querido a entrar en las descalificaciones – «no le voy a decir que está estorbando, a insultos me gana usted siempre», le ha espetado- ha asegurado al PSOE quiere quiere llegar a acuerdos, marcando así distancia con el PP de Pablo Casado, pero que «pactar es no hacerle caso a las minorías independentistas». «Usted va en la dirección opuesta a España y lleva a dos copilotos que van en contra», ha aseverado. «Una cosa es gobernar y otra resistir. ¿Será capaz?», ha preguntado.

Feijóo ha tendido su mano a Sánchez «para sumar y construir», pero la respuesta de Sánchez ha consistido en demostrar que no necesita al PP para sacar adelante su plan legislativo -para eso ya tiene a los partidos nacionalistas- y ha presumido de «unidad» durante su legislatura y de haber conseguido acuerdos tanto en las conferencias de presidentes como con los agentes sociales.

No obstante, sí necesita a los populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Este es un gobierno que cumple con la constitución. ¿Está usted dispuesto a cumplir con la Constitución y renovar los órganos constitucionales?», ha apuntado el socialista.

El presidente del gobierno Pedro Sánchez, y el líder del PP Alberto Nuñez Feijóo, durante la sesión de control este martes en la Cámara Alta en Madrid.- EFE/David Corral/Pool

Así, le ha recordado a Feijóo que cuando el PSOE ha estado en la oposición se ha llegado a pactos. En concreto, contra la violencia machista. «Escúcheme bien, señor Feijóo, hablo de violencia machista, no intrafamiliar», ha señalado el presidente para recriminar la buena sintonía entre el PP y Vox, y ha acusado al principal partido de la oposición de apostar «por el retroceso social».

Sánchez y Feijóo chocan por la bajada de impuestos

«Esto es una oposición de Estado, el problema es que usted no tiene socios de Estado. Es envidiable su optimismo. Si saliera a la calle vería que las familias españolas están enfadadas con su triunfalismo«, ha contestado Feijóo, y ha añadido que lo que él busca es «ofrecer una alternativa». «Creo que la podrían aprobar en el Consejo de Ministros», le ha retado.

Las propuestas del PP pasan por la reducción de impuestos, sobre todo en un momento en el que la hacienda pública ha recaudado en cuatro meses más que todo lo previsto para todo el año: hasta 4.000 millones más. En una situación así Feijóo se ha preguntado si «no seria razonable devolverlo a las familias que están pagando la inflación». «Si las familias empobrecen no podemos aceptarlo, y si la hacienda española supera la recaudación prevista, ese dinero hay que devolverlo», ha recalcado.

El PP pide que se incluya una bajada del IVA al 5% en el gas, electricidad y carburantes en el plan anticrisis

Los populares persiguen así llegar a un consenso con el PSOE para aprobar conjuntamente el nuevo plan Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. El Gobierno aprobó en abril esta iniciativa gracias a Bildu en forma de decreto de ley, en el que incluía medidas como la ayuda de 20 céntimos al litro de gasolina o la limitación de la subida de los alquileres, entre otras. Ahora quiere prolongar estas ayudas hasta septiembre y PP pide que se incluya una bajada del IVA al 5% en el gas, electricidad y carburantes.

«Vengo a intentar que España tenga un gobierno mejor. Y lo demostré con un programa sin siglas para poder compartirlo», ha afirmado Feijóo tras los numerosos intentos de pactar con Sánchez desde que llegó a la presidencia del PP. «El error fue mío, quizá viendo que sus ministras se comunican por mail, debería haberle mandado un burofax, y viendo los problemas de Correos igual no hubiera llegado», ha apostillado.