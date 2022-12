Feijóo avisa a Sánchez sobre la reforma de la malversación para contentar a ERC: «No tiene pase»

Horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriera la puerta a retocar el delito de malversación en el Código Penal, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el Gobierno «está engañando a la nación todo el día» y que modificar la malversación «no tiene un pase».

Feijóo ha señalado que «cometer un delito como el de sedición es corrupción» porque «es la utilización del dinero público con fines punibles». «Por tanto, decir ahora que la corrupción de Esquerra Republicana y del independentismo no es corrupción, no tiene un pase», ha declarado el presidente del principal partido de la oposición en una entrevista este miércoles en Onda Cero.

En esta línea, ha recordado que cuando Pedro Sánchez era candidato prometió en la campaña electoral que se cumplirían las penas de los independentistas procesados y condenados por el Tribunal Supremo, que traería a Puigdemont y lo juzgaría y que tipificaría el delito de referéndum ilegal, pero que «este candidato convertido en presidente ha hecho exactamente lo contrario».

El líder del PP ha defendido que el Gobierno está haciendo un «código penal a la carta de los independentistas condenados por el Tribunal Supremo» con la reforma de la sedición y ahora también la posible modificación de la malversación. No obstante, no se ha mostrado sorprendido por el anuncio de Sánchez en el aniversario de la Constitución: «cuando el señor Rufián nos anticipó hace semanas que esto iba a ocurrir, ya me lo empecé a tomar en serio».

Distintas definiciones de corrupción

En concreto, Sánchez confirmó el martes que el Gobierno negocia con Esquerra una reforma parcial de la malversación a través de enmiendas a la proposición de ley que sustituirá la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados en el Código Penal, lo cual implicará la rebaja de penas máximas de 15 a 5 años.

No obstante, el Gobierno incorpora un matiz importante a la reforma: que en ningún caso se «retroceda en materia de la lucha contra la corrupción». Sánchez quiere esperar a que ERC presente sus enmiendas, pero en ningún caso esas rebajas afectarán a la «regeneración democrática».

Aunque cada partido define de una manera la corrupción. Mientras Feijóo ha apuntado que corrupción es todo aquello para lo que se utilice dinero público «con fines punibles», la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha especificado en una entrevista en Telecinco que la reforma no favorecerá a «lo que todos entendemos por corrupción, y es el aprovechamiento para sí, o para otros, lucrarse de los que son los fondos públicos«.