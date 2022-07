Feijóo carga contra Sánchez: «Tiene prisa por controlar todas las instituciones»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este viernes a Sánchez, durante la clausura de los cursos de verano del Partido Popular Europeo, su «prisa por controlar todas las instituciones», algo que según el líder popular se ha acelerado en los últimos meses de «recta final» de un proceso de toma de poder a todos los niveles que «lleva años practicando con escaso pudor».

En primer lugar, Feijóo ha subrayado que la Fiscalía General del Estado «debe servir al Estado, no al Gobierno», al igual que el CIS debe «volver a ser un centro de referencia, no un instrumento de propaganda» y que TVE, debería ser «un servicio público de información y entretenimiento de calidad».

Control del Tribunal Constitucional

En esta se ha referido a la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), algo que Feijóo ha calificado como «el mayor atropello del Poder Ejecutivo al Poder Judicial». «Su objetivo no es renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino su control y el control del Tribunal Constitucional», ha afirmado.

El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con el voto en contra del PP, la reforma exprés del PSOE de la ley del poder judicial para que el CGPJ vuelva a tener la capacidad de nombrar, estando en funciones, a sus dos magistrados al TC, los que por mandato constitucional le corresponde proponer. Además, el texto aprobado establece que dicho nombramiento «tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior».

Feijóo lamenta que el Ejecutivo haya rechazado la propuesta de su partido «para reforzar la independencia del poder judicial» y reclama al Gobierno «que España deje de ser vista en Europa con preocupación, porque la imagen de nuestras instituciones está siendo cuestionada».

«Ni una sola previsión económica fiable»

El líder del PP ha recordado el Debate del estado de la Nación celebrado esta semana, donde se ha podido constatar que «el Gobierno actual no tiene ninguna estrategia para la nación, solo tiene una estrategia para su coalición». En concreto, Feijóo ha criticado que el Gobierno no presente «ni una sola previsión económica fiable»: «Sus previsiones económicas quedan desacreditadas cada 15 días por los organismos nacionales e internacionales», lo que le convierten en «un Gobierno no fiable».

Feijóo ha hablado también de la «mayor crisis de precios que está viviendo España en los últimos 40 años» lamentando que PSOE y Podemos estén decididos a recaudar más, negándose a bajar los impuestos a rentas medias y bajas y «manteniendo el Gobierno más caro de la democracia». “Lo que han hecho esta semana no es justicia social, sino hipocresía fiscal”, ha comentado refiriéndose a los nuevos impuestos a la banca anunciados por Sánchez.

Además, ha calificado al Gobierno de “antisocial” «porque se ha negado a devolver a las familias lo que han pagado de más» con motivo de la subida de los precios, que es “incompatible” con el poder adquisitivo del 80% de los españoles. Este jueves el Instituto Nacional de Estadística confirmaba que el incremento del IPC interanual fue de un 10,2%, el mayor en los últimos 37 años.