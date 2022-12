Feijóo denuncia que los actos de Sánchez con la justicia «no son legítimos ni éticos»

La estrategia del PP para arrancar 2023, año electoral, ya está desplegada: el objetivo final es alcanzar la Moncloa y en Génova el convencimiento de que debe ser un esfuerzo colectivo, sobre todo visto el adversario que tienen delante, Pedro Sánchez, es total. Es por ello que el presidente popular ha querido arengar a los suyos durante su intervención en la Junta Directiva Nacional de este lunes, con un matiz muy especial: la decisión del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Código Penal y de la Justicia. Para Feijóo, la gravedad de las acciones excede cualquier precedente: «No es legítimo ni ético».

El presidente del Partido Popular ha calificado ante los suyos de “insólito” que los pilares más básicos de nuestra democracia se hayan puesto en riesgo, algo “vergonzoso” para España. Y en mitad de un discurso muy duro, avalado por la mayoría de sus barones, ha rechazado emplear unos términos que ellos -desde Alfonso Mañueco a Isabel Díaz Ayuso, pasando por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida- sí adoptan, como «golpe de Estado», por «respeto a la historia democrática de España», pero sí ha acusado a Sánchez de “haber perdido todo interés en

cuidar nuestra democracia”.

«Ninguna de estas medidas fue incluida ni siquiera en el discurso de investidura del señor Sánchez. Tampoco se han sometido a los organismos de control preceptivos y tampoco se ha consultado con el pueblo español. Insisto, con todo el pueblo español. ¿Dónde está entonces la legitimidad? ¿Sánchez es legítimamente presidente? Sí. Pero lo que no es legítimo es lo que está haciendo. No solamente no es legítimo, sino que no es ético, ni es mínimamente razonable«, ha insistido.

No hablará de «golpe de Estado»

Feijóo ha marcado una línea: no va a seguir al Gobierno en su subida del nivel de insultos que profieren contra el

PP. “Hasta ahí podíamos llegar; si alguien cree que compararnos con Tejero nos van a amedrentar, se equivocan”. Es por ello que también ha dirigido su mira a un nuevo caladero de votos que, según teorizan en Génova, será el que les pueda aupar a la Moncloa: el centro izquierda y la izquierda «decepcionada».

«Muchos socialistas no comparten la deriva de este Gobierno. Muchos votantes de Podemos seducidos por sus ansias de regeneración se han sentido traicionados y defraudados. Incluso muchos simpatizantes del nacionalismo

moderado observan con inquietud este camino», ha apreciado el presidente del PP.

El Gobierno de Sánchez, una «pesadilla política»

Sin embargo, el final está claro para Feijóo: esta «pesadilla política» que, a sus ojos, vive España, terminará «cuando se celebren las próximas elecciones generales». «No quedará así. Los delitos volverán a ser delito. También el de sedición. Atacar al Estado no saldrá gratis. Robar el dinero de todos, se use para lo que se use, volverá a perseguirse porque eso es una forma de corrupción. Se volverá a respetar la separación de poderes y el nuevo Gobierno no suplantará al Poder Legislativo, con decenas de Reales Decretos Leyes, ni tampoco por supuesto al Poder

Judicial».

«Los presupuestos del Estado volverán a ser una herramienta para ayudar a los españoles. Los agresores sexuales volverán a cumplir las penas que corresponden. Los ministros que hagan mal su trabajo serán cesados y, por supuesto, el presidente del del Gobierno volverá a ser el mayor defensor de los intereses de la Nación«, ha zanjado.