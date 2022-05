Feijóo defiende la visita del Rey emérito: «Ya está bien de cuestionar la Constitución»

Alberto Núñez Feijóo ha defendido este domingo la visita de Juan Carlos I a España y ha cargado contra quienes aprovechan este momento “como coartada para erosionar» la Constitución española y la jefatura del Estado. «Después de 40 años ya está bien de cuestionar la Constitución de nuestro país», ha apuntado el presidente del PP.

Feijóo, que este domingo participa en el Congreso autonómico del PP gallego, ha aseverado ante los medios que “el rey está haciendo lo que le corresponde, de acuerdo con sus derechos y sus libertades”. «El Rey va a venir a España cuando lo considere oportuno, y si viene a Galicia no tenemos mas que darle la bienvenida y ser una tierra de acogida como lo hemos sido siempre», ha afirmado.

La presidenta del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso (d), conversa con el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo (i), al inicio de la segunda jornada del Congreso extraordinario del PP de Madrid que se celebra este sábado. EFE/Juan Carlos Hidalgo

Para el líder popular no es «razonable» seguir cuestionando al ex monarca, al que ha definidito como «un ciudadano que no tiene causa pendiente con la Justicia». «Es una pena que perdamos el tiempo en esto», ha aseverado el líder popular sobre las críticas a Juan Carlos I.

Juan Carlos I llegó este domingo al Real Club Náutico de Sanxenxo en torno a las 10.30 acompañado del regatista Pedro Campos, su amigo personal y anfitrión, pues está alojado en su chalet de esa localidad pontevedresa, según ha informado Efe.