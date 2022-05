Ayuso diseña un PP de Madrid más ideológico y «sin tutelas» de Feijóo

Nueva era en el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. La hasta ahora presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido lo que tanto anhelaba desde que ganó las elecciones del 4 de mayo de 2021: no quedarse en el cargo institucional e igualar su situación a la de resto de barones del partido siendo también la líder orgánica en la región. Siempre contó con el no de Pablo Casado, pero sabía que el poder moral sobre la formación era suyo. Y ahora ya es oficial.

Con el 99,12% de los votos emitidos por los compromisarios, Ayuso ya tiene doble despacho: uno en Sol, y otro en la primera planta de Génova, que ocupa la sede del partido en Madrid. Pero, sobre todo, tiene una autonomía que se ha hecho patente en la primera jornada del congreso, un poder ineludible. Ni siquiera por el actual presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo.

A él se ha referido Ayuso a las claras, agradeciéndole «la confianza». La madrileña ha alegado que le ha tratado «sin tutelas», y así piensa continuar la dinámica de la relación entre ambos. «Somos el equipo por cuya circunscripción te presentarás para ser presidente del Gobierno. Somos, por tanto, tu equipo electoral. Tu casa«, ha insistido.

Todos rendidos ante ella

El fervor que despierta la recién proclamada líder del PP de Madrid es patente. No sólo por el apoyo brutal de los compromisarios que la han elegido, sino por cómo han articulado su discurso el resto de los compañeros presentes, desde José Luis Martínez-Almeida, que le ha recordado cómo sigue siendo su partner y se ha rendido ante ella, a otros barones autonómicos como Fernando López Miras, amigo personal de Teodoro García Egea, quien la ha descrito como «una líder valiente, capaz».

A Ayuso no hay quien la pare. Con una renovación total de las estructuras, que no cuentan con cuotas ninguna y que integran quienes, para ella, «son los mejores» y, además, de su círculo más íntimo, con nombres como Alfonso Serrano, nuevo secretario general, o Ana Millán, vicesecretaria de Organización y Territorial.

«Somos el partido del pueblo»

Pero si algo caracteriza esta nueva etapa es una batalla de las ideas que no cesa ni en los momentos puramente orgánicos. Ayuso ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez y la izquierda y ha definido el PP de Madrid como «el partido del pueblo».

«Somos el Partido Popular de Madrid. El partido que mejor conoce esta región y cuya pieza encaja como ninguna en el puzzle nacional. El partido que une el pueblo y el distrito, al hombre y la mujer, al joven con el mayor, al autónomo con el asalariado, a lo público con lo privado«, ha insistido.

Pero no se ha quedado sólo ahí. «Somos las ganas que dicen no al nacionalismo, al comunismo, a los populismos, al miedo, a la tiranía y a las imposiciones. A la fábrica que pretende diseñar una sociedad diferente a la española, disgregada, ofendida, acomplejada», ha aseverado.

Los valores del nuevo PP de Madrid

Para Ayuso, su nuevo equipo se define por una serie de valores. Primero, la «humildad». «Quiero gente que venga sufrida a la política: que haya luchado por independizarse, o por formar una familia, o por pagar unas nóminas. Que venga del mundo real, donde se pasa mucho frío«, ha reclamado.

Le sigue el «trabajo» y «el respeto sagrado por el afiliado», a los que ha hecho múltiples alusiones. «Cuanto mayor sea, más galones», ha guiñado, y donde también ha reclamado que haya «jóvenes del Partido Popular, no viejos de Nuevas Generaciones».

«Quiero profesionalidad en algo: en el servicio público. Esto es algo que se aprende con el tiempo: la paciencia para responder a todos los ciudadanos aunque a veces no nos guste lo que nos dicen». Y, para que no quede género de duda sobre la ideologización última del partido, Ayuso ha insistido: queda «prohibido, bajo amenaza de penalti y tarjeta roja, hablar con perspectiva de género ecorresiliente empoderado, porque esto significaría que no se ha enterado de nada de lo que está pasando».

Y eso, a los más de 85.000 militantes del PP madrileño, les ha entusiasmado.