Feijóo centra su campaña en Galicia contra Yolanda Díaz y el PSOE: «Pasaron 16 años insultándome»

Alberto Nuñez Feijóo juega en casa este sábado. El líder del Partido Popular ha clausurado desde Santiago de Compostela, junto a su sucesor en Galicia, Alfonso Rueda, la presentación de los candidatos a las alcaldías de Galicia el 28M. El presidente de los populares ha exhibido su fuerza frente al Gobierno de Pedro Sánchez de «decorado y figurantes», al que se ha referido como ejecutivo de «colisión», por los continuos enfrentamientos entre sus socios . Y no solo eso, sino que ha aprovechado para atacar también a su coterránea Yolanda Díaz en un lugar en la que la conocen bien y desde hace mucho tiempo.

«Intentan convertir las sesiones de control en una sesión de control a Feijóo. Me da la sensación de que nada ha cambiado. El PSOE, los nacionalistas y los de eso que llaman espacio de Yolanda pasaron 16 años insultándome en el Parlamento gallego. Por tanto, estoy aficionado a que sigan haciendo en el senado. Es más, lo echaría de menos si no lo hiciera», ha ironizado Feijóo frente a las más de 4.000 personas que han llenado el auditorio multiusos Fontes do Sar.

Pero lejos de parecerle mal, los choques con el Gobierno de coalición desde el Senado, donde se siente el blanco de todos los ataques, Feijóo tira de superstición y lo califica de «buen augurio», ya que fue así cómo comenzó su carrera en Galicia y cómo llegó a cosechar cuatro mayorías absolutas. Y ahora el objetivo es repetir la historia pero desde Madrid y a nivel nacional.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo (c) posa con los candidatos tras el acto ‘Galicia entre todos’. EFE/Lavandeira jr

«La política no consiste en dividir a los ciudadano entre dos bloques, sino unirlos detrás de una bandera», ha aseverado en su discurso, por lo que ha pedido la ayuda de los ciudadanos para cambiar la situación y poner fin al Gobierno “desunido” y en “crisis permanente” de Pedro Sánchez. «Creo en otra forma de gobernar, lo hemos hecho aquí muchos años. Y lo haremos en España. Es posible unir a ciudadanos muy diferentes bajo un mismo proyecto, como hicimos en Galicia», ha agregado.

Feijóo cuestiona la presidencia española de la UE

En su discurso lleno de reproches también ha intentado atacar la presencia internacional de Pedro Sánchez. Incluso ha cuestionado la presidencia de España en la UE que comenzará este verano. «Cómo va a presidir Europa alguien que no es capaz de organizar su Gobierno para defender Europa y cómo alguien va a presidir Europa y responder ante todas las mujeres europeas alguien que no es capaz de hacer una legislación que proteja a las mujeres españolas», ha apuntado en referencia la invasión rusa de Ucrania y a la ley del ‘solo sí es sí’.

«Es posible ganar con una gran mayoría como en Galicia»

Por otro lado, Feijóo ha asegurado que nunca tendría en su gobierno a ministros que se acusan mutuamente de “hacer ruido” o de “ignorancia”. Y ha añadido que nunca tendría en su equipo a «una ministra que dijera que no aguanta la presión», como sucede en la actualidad, y que le hacen «más fácil» su labor de oposición.

El líder popular, que ha hecho parte de su intervención en gallego, ha asegurado que viendo las caras de la militancia de su región se reafirma en que con gente como ellos “es posible otra forma de gobernar y un gobierno unido que solo se dedique a gobernar. «Es posible ganar con una gran mayoría como en Galicia. Lo haremos también en España con humildad, autocrítica y autoexigencia. Dije que venía a ganar a Pedro Sánchez y vamos a conseguir este objetivo si trabajamos unidos”, ha concluido.