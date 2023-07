Feijóo: «Suprimiré el impuesto de patrimonio bis: Sánchez ha frito a los ciudadanos estos 5 años»

El candidato del Partido Popular a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, confirma en esta entrevista con ECONOMÍA DIGITAL, concedida en los instantes finales de la campaña que puede acabar con él como próximo habitante de la Moncloa, que su primer movimiento, si es el próximo presidente, será hacer una auditoría de las cuentas del Estado, como adelantó este periódico. ¿Por qué? Porque, a sus ojos, «la herencia de los Gobiernos socialistas siempre es peor que lo que dicen».

Feijóo (Os Peares, Orense, 1961) afirma que la reforma de las pensiones del Gobierno de Pedro Sánchez «ha sido una patada adelante para salvar las elecciones y que se revise en 2025». También se muestra a favor de que «quien tiene más debe pagar más» a nivel impositivo. «Es una obviedad en el sistema tributario español, pero no se puede confundir con freír a impuestos», advierte.

P: Cuando el PP llegó al Gobierno en 2011, encontraron “facturas en el cajón” del Estado y las CCAA que dispararon el déficit a casi el 10%. ¿Esperan sorpresas ‘en el cajón’ si acceden a la Moncloa? ¿Creen que la gestión económica y fiscal es la que dice el Gobierno?

R: La experiencia nos dice que la herencia de los Gobiernos socialistas siempre es peor que lo que dicen. Pasó en el 96 y de manera muy profunda en el 2011. Es difícil creer al mismo Gobierno que dice que la economía va como una moto, como constantemente repite Sánchez, cuando somos más pobres que en el 19 y seguimos liderando el paro en la UE. Nada más llegar al Gobierno haremos una auditoría de las cuentas del Estado en los primeros cien días para saber exactamente dónde estamos y cuáles son las hipotecas y los compromisos que heredamos del sanchismo.

P: Nuestra productividad es 50 puntos inferior a la de Dinamarca. ¿Cree que el actual marco laboral es el adecuado para impulsar la competitividad de la economía española?

R: La baja productividad es uno de los principales desequilibrios de la economía española, lleva prácticamente estancada desde 2018, mientras que la media europea o de la OCDE crece un 3%. Hemos perdido 15 puntos en los últimos años y ha bajado el triple que la media europea. El gran problema del plan de los fondos europeos es que obvia los desequilibrios. Hemos de estimular las actividades con mayor valor añadido, potenciar la mejora del tamaño empresarial para evitar la atomización y rehacer las políticas activas de empleo, que no funcionan y hay gente sin empleo y empleo sin gente.

P: ¿Cree que la reforma de las pensiones comprometida con Bruselas es suficiente para garantizar su sostenibilidad? ¿Piensa que actualizarlo con el IPC indistintamente de la cuantía es una fórmula adecuada?

R: La reforma de las pensiones ha sido concebida sin diálogo ni acuerdo, alejándose del Pacto de Toledo y ha sido una patada adelante para salvar las elecciones y que se revise en 2025. No solo no garantiza la sostenibilidad, sino que abre la puerta al recorte de las pensiones y a una nueva subida de las cotizaciones sociales. No es de recibo. La recomendación hoy del Pacto de Toledo es revisar las pensiones conforme al IPC. Eso lo ha apoyado el Partido Popular, y lo seguirá apoyando, y para hacer eso y para dar sostenibilidad al sistema de pensiones lo que hay que hacer es creer y crecer más, crecer mejor. Crear más puestos de trabajo y dar mayor calidad a los puestos de trabajo que creamos, ese es el camino.

P: ¿Qué puntos de la legislación económica en España considera imprescindible modificar en sus primeros 100 días de Gobierno?

R: Vamos a derogar el impuesto de patrimonio bis y vamos a bajar los impuestos a las rentas inferiores a 40.000 euros. Además, bajaremos el IVA de carne, pescado y conservas de manera temporal.

P: ¿Cree que los ‘ricos’ en España deben aportar más en impuestos? ¿O menos? ¿Y las grandes empresas?

R: El hecho de que quien tiene más debe pagar más es una obviedad en el sistema tributario español, que tiene un sistema razonablemente justo y progresivo. Pero la progresividad del sistema no se puede confundir con freír a impuestos a los ciudadanos como ha hecho Sánchez en sus cinco años.