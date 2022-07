Feijóo ironiza con el proyecto ‘Sumar’ de Yolanda Díaz: “Nace el momento de mayor división de la izquierda”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reconoció este viernes que le parece “irónico” que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, haya decidido bautizar como ‘Sumar’ a su proyecto político en “el momento de mayor división de la izquierda” por el gasto militar, el sistema de cotizaciones para autónomos y el programa del Imserso.

Así lo afirmó en declaraciones ante los medios en Zaragoza, donde dijo que la puesta en marcha de este proyecto “no es muy novedosa” porque ha “perdido la cuenta” del número de formaciones políticas por las que ha pasado Díaz.

«Pero si quiere intentar una cuarta singladura política para dividir más a la izquierda, le corresponde decidirlo a ella», ha indicado Feijóo, quien ha zanjado que sería «bueno» que en ese partido político hubiera un proyecto para poder hablar, «e incluso llegar a algún punto de acuerdo«.

Díaz lanza ‘Sumar’

La ministra lanza este viernes el proyecto ‘Sumar’ en un acto que se celebra en El Matadero de Madrid. Por lo que pone marcha el proceso para construir el proyecto con el que se presentaría a las próximas elecciones y lo hace con un acto en el que no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda.

Ahora sí: hoy es el día de @Sumar ☺️



Nos vemos a las 19.30h en @mataderomadrid (Plaza de Legazpi, 8). ¡Os espero a todas y a todos! pic.twitter.com/g5pT7o6fep — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 8, 2022

Tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como su mano derecha y ministra de Igualdad, Irene Montero, no han dejado lugar a dudas: «se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos», ha dicho la líder de los morados

Los comunes, dentro de Unidas Podemos, estarán entre los asistentes, aunque aún no han decidido quiénes, igual que Izquierda Unida. Compromís estará representado por cargos orgánicos de las diferentes sensibilidades de la formación valenciana, mientras que Más País ha confirmado la asistencia de la coordinadora de Andalucía, Esperanza Gómez.