Feijóo pide la comparecencia de Marlaska en el Senado por la tragedia en Barbate y propone medidas urgentes

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció este lunes que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparecerá en el Senado por la muerte de dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbarte (Cádiz), así como todos los miembros del Ejecutivo que tengan relación «directa o indirecta» con el suceso y los altos cargos del Ministerio.

Así lo afirmó en una intervención sin preguntas tras asistir en Barbarte al minuto de silencio en memoria de los guardias civiles asesinados por una narcolancha el pasado viernes en la localidad gaditana. Allí, se reunió también con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como con alcaldes y portavoces de la zona. «Hoy toca estar aquí», dijo para justificar su viaje a Cádiz en plena campaña electoral en Galicia.

Tras mandar un «mensaje de dolor y solidaridad» y dar el pésame a las familias de los guardias civiles fallecidos, Feijóo puso sobre la mesa dos medidas consensuadas con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Junta de Andalucía, que se presentarán tanto en el Congreso como en el Senado.

La primera es la declaración «de una vez por todas» de una Zona de Especial Singularidad con todas las «unidades», «beneficios retributivos», y recursos humanos y materiales» que ello requiera y «de forma inmediata».

Y la segunda es trasladar los sumarios «de especial gravedad» a la Audiencia Nacional, puesto que «tiene medios» y «experiencia» en actos de terrorismo y de delincuencia organizada para hacer frente a estos casos. Para esto último, el PP planteará una pequeña modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) con el objetivo de dar «más seguridad y mayor protección» a la Policía y Guardia Civil.

El foco en Marlaska

Al margen de estas propuestas, el jefe de la oposición remarcó que esta situación «no puede quedar simplemente en un incidente» ni tampoco «vale» solo con reprobar a Marlaska en el Senado –donde el PP tiene mayoría absoluta–. De este modo, volvió a pedir «con absoluto respeto» el cese o dimisión de Marlaska, que es «una petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policías».

«Entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro de Interior del Gobierno de España. No solamente porque lleva acumulados asuntos sin resolver asuntos muy oscuros sin información adecuada», arrancó. «Estamos hablando de la valla de Melilla, de la ausencia absoluta de medios necesarios para luchar contra el clima organizado en la provincia de Cádiz y de que ni siquiera ha dado la cara y ha venido a Barbate», prosiguió.

«Le pedimos que se vaya. Y si no quiere, el presidente del Gobierno tiene que cesarle. El señor Marlaska no puede sentarse en el Consejo de Ministros y se lo pido porque creo que la Guardia Civil y la Policía de esta zona de toda la provincia de Cádiz tienen razón. Después de escuchar los testimonios directos, incumpliría con mis obligaciones como jefe la oposición si no pido el cese de Marlaska. Si yo fuese el presidente del Gobierno le daría dos opciones. O presentas la dimisión tendría que cesarte», concluyó.

Feijóo tuvo también palabras para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien reprochó que acudiese a los Goya «en la noche de luto» y todavía no haya acudido a la zona. Asimismo, le avisó de que si Marlaska aguanta en el Gobierno «el responsable» del ataque de la narcolancha será Sánchez.

«No lo vamos a olvidar»

Sea como sea, el líder del PP avanzó que su partido utilizará su mayoría absoluta para que comparezcan los responsables políticos. «Comparecerán los altos cargos del Ministerio de Interior y los miembros del Gobierno que tengan relación directa o indirecta», indicó.

«Lo de Barbate no lo vamos a olvidar, porque esto es una punta de lanza de otros ayuntamientos que están sufriendo lo que sufre Barbate y que están viendo como parece que hay una zona de España donde el Estado es humillado y ha renunciado a ejercer sus competencias de seguridad ciudadana», añadió.

Por último, cargó contra Sánchez por desatender desde 2018 «de forma constante y continua» las propuestas del PP, entre ellas, declarar el Campo de Gibraltar como una Zona de Especial Singularidad.