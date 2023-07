Fin a la vía Feijóo: PNV rechaza su investidura y será o Sánchez o bloqueo

Se le terminaron las opciones al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser el nuevo inquilino de la Moncloa. A la espera del recuento de voto de españoles residentes de manera permanente en el extranjero -CERA-, la única fórmula que tenía con la que optar a una investidura y ser presidente del Gobierno pasaba por el PNV. Y los jelztales se han pronunciado: no están dispuestos.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, ha telefoneado en la noche de este lunes al presidente del Partido Popular, quien había tratado de contactarle previamente a lo largo del día. Ortuzar ha trasladado a Núñez Feijóo la negativa de PNV a iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura como presidente del Gobierno español, decisión acordada en la reunión que el EBB ha mantenido tras las elecciones del 23J.

Los jeltzales, con quienes Feijóo se había esmerado en recuperar antiguos lazos congelados tras la moción de censura, no pasan por su momento más pleno. Han vivido también su propia guerra: ya no son la fuerza mayoritaria en el País Vasco, y ni siquiera serán el grupo vasco con más representación en el Congreso tras el sorpasso de Bildu. Necesitarlos era uno de los escenarios que los populares ya se planteaban en marzo, pero siempre pensando que ellos rondarían los 150 escaños, no los 136 que han obtenido.

Núñez Feijóo ya había revelado previamente en un discurso ante la Junta Directiva Nacional de su partido que había contactado tanto con Vox como con el PNV para intentar lograr su investidura como presidente del Gobierno, para la que ya ha logrado el sí de UPN y está en ese «camino» con Coalición Canaria. Pero sin los nacionalistas vascos ya no hay ninguna opción aritmética para los populares, si con la vista puesta en el voto CERA, donde podrían ganar dos escaños, sí, pero también perderlos.

Así, sólo hay dos escenarios posibles, puesto que Feijóo sólo acudirá al Rey para que le encargue la investidura si recaba los apoyos previamente, como afirman fuentes de la dirección del partido. Uno: un Gobierno de Pedro Sánchez apoyado por todos los socios que le auparon a la Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy, y cuya llave tiene Junts. Dos: un bloqueo institucional, y una repetición electoral al no lograrse ninguna mayoría ni de izquierdas ni de derechas.