Feijóo logra los primeros apoyos de la ‘investidura imposible’: UPN y CC dan el sí

Ni bloques ni bloqueos: el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido ante la cúpula de su partido para intentar marcar la hoja de ruta tras los resultados electorales de este 23J y que hacen tan complicada, casi imposible, una posible investidura del candidato popular.

Tal y como anunció en la noche del domingo, Feijóo pensaba liderar las negociaciones para ello y así ha sido. En su intervención frente a la Junta Directiva Nacional del PP, el dirigente ha anunciado que ya ha contactado con todos los posibles socios -de Vox al PSOE, pasando por el PNV-, aunque con distinto resultado. De momento, ya ha conseguido los síes de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y está «en camino» de atar a Coalición Canaria. Ambas formaciones obtuvieron un diputado, respectivamente.

Sin embargo, Feijóo no ha evitado hacerse cargo del resultado del 23J y ha reconocido que la victoria estuvo por debajo de lo que esperaba. «No hemos alcanzado todas nuestras expectativas, no me arrepiento por exigirme ganar por mucho frente a los partido que se conforman por ganar por menos«, ha aseverado el líder.

«No hemos alcanzado las expectativas»

Eso sí, ello no es óbice para sacar pecho de que, por primeras vez desde 2016, el PP ha ganado unas elecciones generales. «Con la misma intensidad que fallaron las encuestas no hemos alcanzado las expectativas. No me arrepiento de haberme exigido ganar por mucho frente a los que se conforman con perder por menos».

En un discurso corto, donde ha repasado todos los logros del partido desde que él es presidente -todos los gobiernos locales y autonómicos, con especial hincapié en las mayorías absolutas de Andalucía, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid-, Feijóo ha llamado al PSOE a abstenerse y dejarle gobernar «como han hecho todos los candidatos que ganaron unas elecciones en la historia democrática española».

De este modo, ha rechazado convertirse en “rehenes de la voluntad de nadie y tampoco de Sánchez y, si no acepta el diálogo con el Partido Popular, exploraremos todas las vías para dotar a España de un Gobierno”. “Y hacerlo lo antes posible”, ha subrayado.

Ofrecerá pactos al PSOE

Aunque sus recados al PSOE no se han quedado ahí. Primero, ha aseverado que «hay partidos que han ganado a sus expectativas pero que han perdido las elecciones», pero inmediatamente después ha dejado caer que ofrecerá a los socialistas una serie de pactos de Estado para intentar seducirlos y lograr su abstención, a pesar de que Pedro Sánchez tiene mejores números.

Feijóo ha puesto sobre la mesa que ambas formaciones pueden llegar a acuerdos «por lo que nos une». Y eso pasa por pensiones, financiación autonómica o incluso la gestión del agua.