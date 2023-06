Feijóo insta al socialista Collboni a prescindir de Colau si quiere el apoyo del PP para ser alcalde de Barcelona

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), ha advertido a Jaume Collboni, candidato socialista a la alcaldía de Barcelona, que si no prescinde de Ada Colau para su gobierno municipal, no cuente con los populares. Feijóo ha rechazado también el apoyo de su partido a Xavier Trias como candidato a la alcaldía de Barcelona por pertenecer a los independentistas de Junts.

En una reciente entrevista, Feijóo destacó la necesidad de cambios en la coalición liderada por Collboni, enfatizando que la presencia de Colau en el gobierno municipal no es aceptable para el PP. Según Feijóo, el PP ha propuesto la formación de «un gobierno constitucionalista en el Ayuntamiento de Barcelona», y ha ofrecido la «participación de su partido en áreas de gobierno para demostrar que los constitucionalistas pueden gobernar».

Feijóo ha expresado su descontento por la postura de Collboni, quien busca el apoyo del PP, pero ha rechazado cualquier relación con el partido. El líder del PP ha dejado claro que el rechazo a respaldar a Trias y su llamado a prescindir de Colau en el gobierno son condiciones fundamentales para que el PP brinde su apoyo a Colboni en la alcaldía.

Feijóo ha subrayado que el PP ha trasladado al Partido Socialista Catalán (PSC) su opinión de que Colau «no puede ocupar el segundo puesto en el gobierno de Collboni», ya que «no ha obtenido el consenso necesario en la ciudad de Barcelona». Aunque Feijóo reconoce que la salida de Colau del gobierno sería un «paso muy importante» debido al rechazo que ha recibido en las elecciones recientes, hasta el momento tienen información de que Colau seguirá formando parte del gobierno en caso de que Collboni asuma la alcaldía.

No a un gobierno «independentista»

En cuanto a la posibilidad de que Trias sea elegido alcalde si el PP no vota a Collboni, Feijóo ha declarado que esto no es «responsabilidad» de su partido y ha enfatizado nuevamente el «desprecio» y la «humillación» que siente el PP por parte de los socialistas al no querer pactar con ellos.

Feijóo ha expresado su percepción de que finalmente se llegará a un acuerdo entre el PSC, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) y Trias en Barcelona, a pesar de los intentos de enredar al PP. Ha dejado claro que el PP tiene claro que no apoyará un gobierno independentista ni un gobierno populista como el de Collboni y Colau.

La petición de Feijóo plantea un desafío importante para Collboni, quien ahora se enfrenta a la tarea de equilibrar las expectativas de su partido y de asegurar una coalición sólida para alcanzar la alcaldía de Barcelona. El resultado de esta solicitud tendrá implicaciones significativas en la configuración del gobierno municipal y en el panorama político de la ciudad.

La suma del voto constitucionalsita

Finalmente, Feijóo ha elogiado a Nacho Martín, ex portavoz de Ciudadanos, quien encabeza una lista en Barcelona y es considerado un «constitucionalista convencido».

Ha destacado que el voto constitucionalista es el objetivo del PP en Cataluña y ha considerado razonable que Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, siga siendo portavoz en el Parlamento catalán.