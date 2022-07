Feijóo reclama a Sánchez reformar los presupuestos vigentes y de 2023

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido este martes a la cúpula de los grupos parlamentarios en Congreso y Senado para preparar las líneas maestras con las que su partido va a afrontar el próximo debate sobre el estado de la Nación. La idea llave es que España necesita «un cambio de rumbo» y es precisamente su formación la que él pone a disposición para poder «pilotarlo».

«España requiere sentido de Estado, moderación, estabilidad y acuerdos; el Gobierno no los tiene. El Gobierno tiene que cambiar de rumbo», ha diagnosticado el dirigente popular en un discurso abierto. ¿Cómo lo hará el PP? Presentando propuestas y «marcando el norte al Gobierno». «La situación de nuestro país es fácilmente mejorable», ha creído Feijóo.

Así, articulará su postura en torno a dos medidas, con las que pedirán a Sánchez que «reconsidere» sus políticas: modificar el presupuesto ya aprobado y vigente para este año, 2022, y concebir que el del próximo curso, 2023, esté centrado en paliar la «ralentización del crecimiento económico de España».

Los de 2022 «ya no reflejan la realidad» con la inflación

«Vamos a seguir siendo útiles a nuestro país, y en el marco del debate sobre el estado de la Nación sigamos haciendo propuestas», ha pedido Feijóo a los suyos. «El Gobierno acierta cuando rectifica. Es hora de que rectifique de una forma intensa, más amplia, menos soberbia, más humilde y más eficaz«, ha insistido.

Sobre la modificación de los presupuestos actuales, el presidente popular considera que esas cuentas «ya no reflejan» la situación actual, porque preveían un crecimiento de la economía española del 7% del PIB, y ahora el Gobierno ha rebajado las expectativas al 4%. También trabajaban sobre la base de un incremento de la inflación prevista del 1’6%, y en la actualidad, según los últimos datos, supiera el 10%.

«No responden ya a la realidad de nuestro país», ha zanjado Feijóo, que ha pedido tener en cuenta además el anunciado incremento del gasto de Defensa. «Parte del gobierno ha anunciado que va a boicotear estos acuerdos con la OTAN y con EEUU», ha advertido.

Para 2023, paliar la «ralentización económica»

Sobre los presupuestos de 2023, el PP insiste en que tienen que estar adaptados «a grandes retos y amenazas, con una inflación galopante y que trae causa en la subida de precios del año 21, que fue del 6’7% y que se suma a la inflación del año 2022″.

«Las cuenta del año 23 tienen que paliar la ralentización del crecimiento económico en España, no hay un solo dato bueno de incremento del PIB en los próximos trimestres. Unas cuentas que tienen que hacer frente a la nueva situación geopolítica«.

Para el presidente del PP, va a ser necesario «un presupuesto de 2023 centrado en objetivos de las familias y crecimiento de España, no en los socios populistas o en las demandas de los aliados parlamentarios independentistas». «La división en el seno del Gobierno es uno de los grandes riesgos que tiene la economía española. Si el presupuesto del 2022 ya no sirve, sería dramático para España que no aprobemos los de 2023″.