Feijóo redobla su perfil centrista y tacha la reforma de las pensiones de ser «un parche» hasta las generales

En plena oleada de buenos resultados en las encuestas y entre los preparativos para la campaña formal de las elecciones municipales y autonómicas de mayo, para las que quedan menos de 100 días, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a todos sus barones en una Junta Directiva Nacional para lanzar una consigna clara: los votos se ganan por el centro ideológico y el proyecto popular debe reunir una «mayoría suficiente» para poder gobernar sin Vox.

En su discurso ante los suyos, Feijóo ha dejado de manera nítida cuáles son las bazas del PP para este año electoral: primero, tener una posición social moderada, desde el centro, ante leyes como la del sólo sí es sí o la ley Trans; después, mostrarse como una alternativa amplia, «en la que cabe todo el mundo», y, finalmente, potenciar ese rol de partido que soluciona los problemas en España frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, en esa línea, el presidente del PP no ha dudado en cargar contra la reforma de las pensiones propuesta por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pactada con los socios de Moncloa. «No hay reforma, sólo un parche para ir tirando hasta 2025, lo que queda de legislatura. Sólo pueden presumir de haber alcanzado un acuerdo entre los socios y se basa en una sucesión de mentiras«, ha criticado el líder de la oposición.

Es «necesaria» una reforma, pero no así

Las falsedades a las que se ha referido Feijóo pivotan, principalmente, sobre la base de las cotizaciones sociales. «Sánchez ha mentido», ha insistido el presidente del PP, «con que las cotizaciones ya eran suficientemente altas, con que el mecanismo de equidad era suficiente, cuando ahora proponen subirlo el doble del 0’6 inicial, y ahora ya no lo pagan las rentas más altas, sino que suben las cotizaciones a todo el mundo y con intensidad. Además, pactaron con los autónomos hace unas semanas una cosa y ahora han propuesto otras», ha lamentado.

«Somos totalmente conscientes de que millones de personas verían en peligro sus pensiones si no hacemos una reforma profunda y honesta», ha admitido Alberto Núñez Feijóo. «Pero no estamos de acuerdo en el fondo, que nadie nos ha explicado, pero tampoco en las formas, porque las reformas de pensiones deberían intentar el consenso, aunque no se consiguiera«, ha argumentado.

Es por ello que ha criticado que «Sánchez pretende que todo el mundo pague más para obtener lo mismo y que además sea más difícil conseguirlo». «Para garantizar las pensiones sabemos, porque lo hemos hecho, que necesitamos más empleo, más crecimiento económico y más certezas, pero este Gobierno va en la dirección contraria», ha presumido el líder popular en consonancia con el perfil gestor y tecnócrata que pretende aupar.

«Vuestra responsabilidad es ganar elecciones»

No es el único tema que ha mencionado frente a la plana mayor de su partido, con líderes territoriales presentes como el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López Miras, o el líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a quienes les ha recordado cuáles son sus deberes: «Vuestra responsabilidad es ganar elecciones». También ha anunciado cuáles son los cambios en el Comité de Dirección, con la incorporación de Carmen Fúnez y Borja Sémper como nuevos vicesecretarios y la degradación de Carmen Navarro, hasta ahora vicesecretaria de Acción Social, a una cartera menor, como la de Estudios.

Feijóo ha tildado la ley del sólo sí es sí como «la peor chapuza legislativa en democracia». «Para nosotros las mujeres de cualquier edad están por encima del desGobierno de España», ha afirmado para anunciar la llegada «del momento de un nuevo tiempo: España está harta del Sanchismo. Hay una alternativa de gestión rigor regeneración y unidad; de ilusión y trabajo, en la que una mayoría de españoles caben. Porque aquí cabemos todos».

En esa línea, el presidente del PP también ha lamentado la carestía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «la más mínima noción de dignidad, porque es incompatible compartir Consejo de Ministros con quien no vota sus iniciativas». Cabe recordar que el PSOE consiguió sacar adelante la votación de la toma en consideración de la reforma de esta ley gracias a los votos del PP, ante el rechazo de Unidas Podemos. «El único principio es mantenerse en el Consejo de Ministros, en la Secretaría de Estado, en el puesto», ha zanjado.