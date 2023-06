Giro de timón de Feijóo: no cambiará la reforma laboral al ser «muy importante», pero añadirá «ajustes»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cambiado de tercio y ahora ha anunciado que no cambiará la reforma laboral, como venía reclamando desde hace más de un año. Así, en una rueda de prensa en Bruselas este jueves, el líder de la oposición ha afirmado que «respetará» y no modificará la norma puesto que es «sustancialmente buena», pese a que el partido votó en contra durante el liderazgo de Pablo Casado y se aprobó gracias al error en la votación del diputado popular Alberto Casero. Eso sí, se hará algún «ajuste».

«Yo no he dicho que no voy a respetarla, he dicho que es muy importante al ser fruto del acuerdo entre la patronal y los sindicatos», ha argüido el presidente del PP. “Dentro de mis propuestas, modificar la reforma laboral no está”, ha contestado Feijóo, que ha explicado que abordará el asunto con los sindicatos y la patronal: “Si los sindicatos y patronal entienden que la reforma debe mantenerse intacta no formará parte de mis prioridades”.

Pero esos «ajustes» sí que tendrán lugar. ¿Cómo? «Lo que sí haré es escuchar a los sectores, tanto a los sindicatos como a la patronal de la automoción, que nos han trasladado muchas rigideces para mantener a España como líder del ensamblaje”. “Si hay que hacer algún ajuste, lo haremos; pero el tronco de la reforma laboral se mantendrá”.

Los fondos de recuperación

El líder de los populares también ha señalado su intención de «replantear» los planes pactados entre el Gobierno y Bruselas para recibir desembolsos del fondo de recuperación pospandemia «sin poner el riesgo la transferencia» del dinero, a través de una «flexibilización» de su diseño y contenidos.

Preguntado por si este replanteamiento supondría pedir una modificación del plan de reformas e hitos acordado entre el actual Gobierno y Bruselas, Feijóo ha afirmado que la Comisión les ha «trasladado extraoficialmente el interés de flexibilizar el diseño del contenido y diseño de esos fondos en el caso de un cambio de gobierno», si lo plantease el nuevo Ejecutivo.

«Por tanto, dentro de ese interés y de esa conducta de flexibilización, nosotros vamos a trabajar en ella», ha insistido Feijóo, que criticó también que actualmente hay PERTE (proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica que vehiculan los fondos europeos pospandemia) mal diseñados, otros que no se ejecutan, otros están retrasados y otros que son necesarios y no se han hecho. El único «límite» que tendría ese replanteamiento del plan de recuperación sería «el que imponga la Comisión para desbloquear los próximos desembolsos».

Por último, Feijóo ha lamentado que España sólo haya ejecutado 2.400 millones de los 24.000 presupuestados para 2021 y 5.200 de los 28.000 presupuestados para 2022, y ha ironizado con que «si eso es ir como una moto», se trata de «una moto que no funciona»