Feijóo reta a Montero: «Te has equivocado en todo»

Nuevo lance entre el PP y el Gobierno. El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentaba hace tan solo unos días su plan económico destinado a reducir los efectos de la inflación. Un plan basado en deflactar el IRPF y una bajada general de impuestos. En concreto, esta medida sí habría sido bien recibida incluso por los técnicos de Hacienda, aunque remarcaban que a cambio, habría que subir los impuestos a las rentas altas y a las empresas con grandes beneficios.

El PSOE, no obstante, no vio clara la propuesta de Feijóo y, desde un principio, desacreditó la propuesta alegando que bajar los impuestos implica debilitar los servicios públicos en un momento en el que, más que nunca, es necesario invertir en materias como la sanidad. Lo cierto es que, más allá de los que el líder del PP ha desvelado, no se ha entregado todavía un programa elaborado como tal, algo que, se espera, ocurra en los próximos días.

Leer más: El Gobierno se escuda en el FMI para rechazar las grandes rebajas fiscales de Feijóo

Al todavía presidente de la Xunta no le ha sentado nada bien que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya desacreditado su programa antes de leerlo y así lo ha hecho saber durante una comparecencia ante medios de comunicación que ha tenido lugar este jueves en la gallega ciudad de Vigo.

Asegura que su plan «blinda la financiación de los servicios públicos» y lo que pretende es «devolver a los españoles lo que han pagado de más». Además, ha detallado que el objetivo es «devolver» ese dinero «a las rentas medias y bajas y a los que no tienen la obligación de presentar declaración».

Por otra parte, le ha lanzado el guante a la ministra de Hacienda, a la que le ha reprochado que «se ha equivocado en todas sus previsiones», como en las de la inflación. En esta línea, ha insistido, Montero elaboró unos presupuestos previendo una inflación del 1,3% mientras que los últimos cálculos la sitúan en el 9,8%.