Feijóo rompe su silencio tras la moción «esperpento»: «El apego al cargo es el pegamento del Gobierno»

En la resaca de la celebración de la moción de censura fallida al Gobierno de Pedro Sánchez, el gran mencionado en las intervenciones, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha roto su silencio tras haberse puesto de perfil y no haber acudido estos días al Congreso ni haberle dado relevancia a las sesiones, que nacían muertas al no contar con los votos. En Bruselas, donde ha acudido para mantener varios encuentros con otros líderes del PP europeo, ha tildado lo vivido con el candidato Ramón Tamames y Sánchez de «esperpento político».

«Son dos visiones distintas de la política; día y medio de espectáculo impropio e improductivo«, ha lamentado Feijóo en una comparecencia de prensa. «No comparto esta forma de hacer política y por eso me he abstraído de este esperpento político, y me he dedicado a reforzar la única alternativa a este Gobierno de España«.

Así, ha sostenido que «el apego al cargo es el único pegamento de la coalición de Gobierno rota y que el PP no va a facilitar apuntalar al Gobierno y hacer seguidismo de otras formaciones políticas. Tenemos nuestra agenda y nuestro camino», ha valorado. «España merece volver a la política seria, yo no voy a venderles a los españoles una arcadia feliz, pero sí un país normal, de adultos y por eso voy a seguir haciendo políticas de adultos».

La economía española, «farolillo rojo»

Feijóo ha recordado una serie de datos económicos para romper con el discurso del Gobierno, que promociona su estrategia en la economía y las reformas consensuadas con la Comisión Europea como un logro. «España es el país más rezagado en la recuperación económica, el que peor ha gestionado la crisis económica y que de los 27 somos el último en recuperar el PIB prepandemia, de 2019. España tiene el doble de paro de la UE, ha incrementado el doble la deuda pública que el resto de países». «Somos una economía farolillo rojo en cuanto a recuperación. España ha pedido más fondos que otros países», ha argüido.

También ha calificado el líder de la oposición la moción de censura promocionada por Vox como «un instrumento para insuflar aire a un presidente del Gobierno muy desgastado, para que la señora Yolanda Díaz lance su candidatura de apropiación de Podemos y Vox recupere algo de sitio en la política española». «Este domingo presento el programa marco de las elecciones de mayo. Hemos demostrado que hay una forma distinta de hacer política», ha indicado.

A sus ojos, «no es el momento de trincheras ni muro, ni de la política de bloques: es el momento de la competitividad, del control de los precios, de salir del estancamiento económico de España y de salir de la crisis institucional en el que está España». Es por ello que también ha reprochado al Gobierno que haya roto la práctica institucional de más

de 40 años de informar al principal partido de la oposición de la agenda y los contenidos de la Presidencia de turno de la UE:»Es un error que estamos a tiempo de corregir. Este oscurantismo y opacidad no son buenos para mantener los puentes de comunicación entre el Gobierno y el Congreso, y entre el Gobierno y la oposición”.