Feijóo, en la recta final del 23J: «Estamos ante las últimas sacudidas desesperadas del sanchismo»

Apenas faltan 72 horas para que las urnas decidan quién será el ganador de las elecciones generales del 23J y la euforia se va apoderando de las declaraciones públicas del Partido Popular. Aunque en privado llaman a la prudencia y a rebajar expectativas, en el antepenúltimo mitin ni el presidente nacional y candidato, Alberto Núñez Feijóo, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ni el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han mostrado contención alguna. Comenzando por el primero, que ha arrancado su intervención ante cinco mil asistentes, en cifras de la organización, aduciendo que comenzaba «a notar lo que notaba en Galicia cuando quedaban unos días para ir a las elecciones».

Así, en una alocución en la que ha llegado a pedir el voto a «los indignados con el sanchismo», a los que «se metieron en las tiendas de campaña para mostrarse indignados contra Rubalcaba y el Gobierno del PSOE», Feijóo ha querido ser muy claro en sus predicciones. «O el PP saca mayoría absoluta o hay que repetir elecciones tantas veces sea necesario para que el PSOE vuelva a ganar», ha alegado.

«Es el momento de ganar las generales, el momento de reunir a los españoles en torno a España y es el momento de trabajar para levantar nuestro país con todos los alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas de comunidades autónomas», ha insistido el líder del PP, que ha tratado de insuflar ánimos a los suyos recordando los logros que ha conseguido el partido desde que él llegó a la presidencia: «Recuperar la mayoría absoluta, primero en Andalucía, después en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad, entre otras tantas, después de una legislatura tortuosa».

«No hay límites con la verdad para Sánchez»

A ojos de Feijóo, no cabe duda de que él será el ganador del 23J, y por varios motivos: «Porque lo merecemos, porque España lo merece y porque estos 15 meses el sanchismo no ha parado de darnos motivos para ganarle». «Ha desprotegido al Estado derogando la sedición, ha despenalizado la corrupción, ha intentado cambiar las leyes del bloque consitucional, ha metido en el Tribunal Constitucional a ministros del Gobierno y a asesores de Moncloa», ha rememorado.

Es por ello que, en su opinión, «el sanchismo ha faltado a la verdad todos los días y al respeto a todos los españoles, diciendo que la verdad no es lo que pensamos, sino lo que publica el CIS». «Entonces, ¿por qué no firman el compromiso de dejar gobernar a la lista más votada?», se ha preguntado.

«No ha habido límites en la indignidad de las cesiones a Bildu y ERC: ellos ponen el precio y Sánchez paga. Y ellos han puesto el precio aún más caro», ha sostenido. Y sobre las declaraciones de ambas formaciones alegando que se va a celebrar un referéndum de autodeterminación en la misma fecha en Cataluña y en el País Vasco, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha dicho lo mismo que dijo con la sedición, con la malversación y la tipificación de referendum ilegal: que no, por lo que será que sí. No hay límites ni con la verdad», ha lamentado.

«Si os miento, echadme del Gobierno y del PP»

Pero Feijóo no se ha quedado con un relato catastrofista a pocas horas de las elecciones. «Ante el sanchismo, propongo futuro. Propongo un país, un Gobierno y un presidente en el que confiar. Si os miento, no solamente os pido que me echeis del Gobierno, sino también del partido. Empeño mi palabra en que jamás voy a engañar a los españoles. Sea como sea de dura la situación, la contaré; sea como sea de desagradable, la describiré».

En su vocación de conseguir una mayoría este domingo que él ha tildado de «suficiente», Feijóo ha sentenciado que «estamos ante las últimas sacudidas deseseperadas del sanchismo, a un paso del cambio, de la ilusión y la esperanza para España». Pero, precisamente, en ese cambio «caben los más afines a nuestro partido, pero no sólo», según el dirigente popular.

«Ahora resulta que nuestros amigos Echenique, Montero, y al que quería ser presidente de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, los han echado de su partrido, los han echado de sus listas, se avergüenzan de ellos. A esos indignados les pedimos el voto. Nosotros hemos sido sinceros, hemos dicho lo que pensamos de ellos«, ha guiñado.