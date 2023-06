Feijóo avala el órdago de Guardiola en Extremadura: «Es desproporcionado lo que pide Vox»

El órdago que la baronesa extremeña del PP, María Guardiola, ha lanzado a Vox buscando ejercer la máxima presión para que le permitan gobernar en solitario cuenta con la bendición de Génova, sí, pero con matices. Así se extrae de la justificación que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este miércoles a preguntas de los periodistas. «Los resultados no son iguales. No es lo mismo el resultado de la Comunidad Valenciana que de Extremadura. En Extremadura, Vox ha sacado el resultado más modesto de todos los parlamentos autonómicos».

«Con cinco diputados no es razonable presidir la asamblea [a pesar de que fue un ofrecimiento del PP, no una exigencia de Vox], tener más representantes en el Gobierno que el PP y formar parte del Gobierno con varias consejerías. Es desproporcionado«, ha creído Feijóo. El 28M, el PP de Extremadura obtuvo 236.090 votos, el 38,85% del total, frente a Vox, que reunió 49.332 papeletas, el 8%. En la Comunidad Valenciana las cifras fueron distintas: los populares consiguieron 863.043 votos, el 35%, y la derecha radical cosechó 302.88, el 12%.

Pero todo eso contrasta con lo que Guardiola ha esgrimido: la explicación que otorga Génova es que no es por ideología el choque, sino por aritmética. «El PP es un partido que tiene principios y que no va a mimetizarse con las políticas de Sánchez: cuando decimos que es desproporcionado, lo cumplimos. La señora Guardiola ha entendido que es desproporcionado; que, siendo fiel a las elecciones, no era razonable» lo que pedía Vox, ha insistido Feijóo tras una intervención abierta en una reunión de corte económico de la fundación del partido Reformismo21.

Valencia y Extremadura, distintas por voto

María Guardiola había afirmado en las últimas horas que había descartado gobernar con Vox, como sí hizo su compañero de partido en la Comunidad Valenciana Carlos Mazón, porque no puede «dejar que entren en el gobierno aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes está deshumanizando a los inmigrantes». Este mismo miércoles ahondó en el mismo mensaje durante una entrevista en El País.

Pero ese discurso choca frontalmente con el de Feijóo, que ha explicado que «los resultados en Valencia sin distintos. No tiene el 8, tiene el 12%. Por eso se ha actuado de forma distinta, pero de forma correcta, tanto en Valencia como Extremadura«.

«Las elecciones que se acaban celebrar son elecciones para sus parlamentos. Son los dirigentes electos los que tienen que llevar el protagonismo, no comparto que dirigentes nacionales vayan a concretar o incluso cambiar conversaciones o negociaciones preliminares que existían en esos ámbitos». Y pese a que «es razonable que los dirigentes en ese ámbito territorial sean los protagonistas», él avala la decisión de Guardiola.