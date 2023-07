Aprovecha las formaciones gratuitas del SEPE: con esta tienes trabajo asegurado

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y Google ofrecen un programa de becas para cursar sus certificados profesionales.

En el marco del programa, se ofrece formación especializada en las profesiones más demandadas actualmente en el mercado laboral, como gestor de proyectos o diseñador de experiencia de usuario, por ejemplo.

Formación

La formación tiene un marcado carácter práctico y se lleva a cabo de forma totalmente online. De esta manera, las personas que participan en los cursos pueden organizarse según sus tiempos y practicar los contenidos mediante laboratorios de pruebas que se realizan en una máquina virtual.

Para cursar la formación no es necesaria experiencia ni formación previa, a excepción del certificado IT Automation with Phyton, que requiere conocimientos previos o haber cursado el certificado en Soporte TI.

La formación es online y práctica. Foto: Freepik.

Cada curso tiene una duración aproximada de 120 horas, por lo que el periodo a lo largo del cual se extiende la formación oscila entre los tres y los seis meses, si bien puede variar según la dedicación semanal.

Concretamente, los certificados que se pueden cursar son: análisis de datos, soporte de tecnologías de la información, gestión de proyectos o diseño de experiencia de usuario.

Requisitos

Para participar únicamente es necesario ser residente en España y tener más de 18 años, si bien, según apunta el programa, se dará prioridad a las personas desempleadas y a las personas afectadas por ERTE o ERE.

Asimismo, será necesario respetar un porcentaje de participación de las mujeres al menos en un porcentaje del 50%.

Soporte de tecnologías de la información

Uno de los cursos que se imparten es el de soporte de tecnologías de información, que está conformado por cinco cursos, con los que el estudiante aprenderá a trabajar con los sistemas operativos de Linux, Cloud Computing e Interfaces de línea de comandos.

Quienes cursen la formación podrán arreglar fallos técnicos de ordenador

Asimismo, adquirirá las capacidades necesarias para resolver problemas informáticos, atención al cliente, redes de conexión, sistemas operativos, administración de sistemas y seguridad.

También será capaz de arreglar fallos técnicos de ordenador, redactar documentación de soporte efectiva, establecer rutas y subredes e instalar software.

Análisis de datos

Entre las formaciones a cursar también figura el certificado de análisis de datos, con el que aprender a preparar, procesar y analizar datos para obtener información clave, pero también proporcionar recomendaciones basadas en esta información.

El curso está enfocado a preparar, procesar y analizar datos. Foto: Freepik.

A través de proyectos y ejercicios prácticos, los alumnos utilizarán utilizando una serie de herramientas y plataformas que incluyen hojas de cálculo, SQL, diapositivas, cuadernos de Jupyter o Tableau.

Gestión de proyectos

Los gestores de proyectos son responsables de planificar y supervisar los proyectos para garantizar que se completen de manera eficiente. Por ello, la formación está encaminada a enseñar los fundamentos de la gestión de proyectos, pero también las técnicas de innovación existentes.

Diseño de experiencia de usuario.

Otro de los certificados disponibles es el de diseño de experiencia de usuario. Quienes se decanten por cursar esta formación, seguirán el proceso de diseño para completar tres proyectos para incluirlos en sus carteras, a la vez que aprenderán a utilizar Figma y Adobe XD.