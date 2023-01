La fuga de votos de Vox al PP supera ya el millón

Vox pierde fuerza. La formación de Santiago Abascal no está pasando por una buena racha en las encuestas. Cae a la cuarta posición en el tablero político y, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), tan solo se haría el 10% de los votos, frente al 15,21% que consiguió en las elecciones generales de 2019. Y eso que el barómetro de enero no ha llegado a recoger la crisis en Castilla y León por el plan antiabortista que quiere imponer la formación y que le ha supuesto un enfrentamiento con los populares, sus socios de Gobierno. Polémica aparte, la fuga de votos de Vox al PP va in crescendo: supera ya el millón de votos, una cifra que no se alcanzaba desde octubre.

Si hoy se celebraran elecciones, según los datos del CIS, un 21,9% de quienes se decantaron en los comicios de 2019 por Vox ahora preferiría que gobernara el partido de Alberto Nuñez Feijóo, frente al 16,6% de diciembre. Esto se traduce en 1.105.305 apoyos, hasta 267.494 más en un mes. Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, los populares ya han empezando a marcar distancias con los de Abascal. Y ni Feijóo ni Isabel Díaz Ayuso acudirán este domingo a la manifestación contra Pedro Sánchez a la que sí asistirán los principales dirigentes de Vox.

El líder de VOX, Santiago Abascal, interviene en la concentración convocada por la formación este domingo en la Plaza de Colón de Madrid, contra el Gobierno y la reforma de la ley de sedición. EFE/ Sergio Perez

También desde el partido de extrema derecha han cargado contra su socio. «Pedro Sánchez vive muy bien con media oposición domesticada y amordazada”, apostilló este miércoles Abascal en su cuenta de Twitter, dispuesto a captar a los descontentos con la posición moderada del PP. «¿Tan difícil es acordar una moción de censura que obligue a Sánchez a rendir cuentas y a hablar de todo lo que no quiere hablar?», añadió.

Sánchez vive muy bien con media oposición domesticada, amordazada y a las órdenes de PRISA… pero los españoles viven muy mal.



¿Tan difícil es acordar una moción de censura que obligue a Sánchez a rendir cuentas y a hablar de todo lo que no quiere hablar?



HILO… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) January 18, 2023

Y es que, aunque Vox reivindica una moción de censura, el PP no quiere meterse en ese juego. Con los números actuales no le renta y prefiere el adelanto electoral. En una convocatoria de urnas sabe que puede crecer a costa de Vox, y sobre todo también en detrimento de Ciudadanos. Los naranjas, inmersos en un proceso de renovación interna, no levantan cabeza. Según el CIS, el 57,4% de los votos que consiguió hace cuatro años Albert Rivera irían ahora para Feijóo, unos 947.282. En total, el PP robaría hasta dos millones de votos a sus dos principales socios.

Sánchez triplica en un año la fuga de votos al PP

El PP también rasca papeletas entre los votantes del PSOE. De hecho, en un año la fuga de votos socialistas hacia el partido de la oposición se ha triplicado y roza el medio millón: 475.474 en enero de 2023 frente a los 152.220 del mismo mes de 2022. Sin embargo, según la institución que dirige el socialista Félix Tezanos, Feijóo no consigue superar a Pedro Sánchez, aunque sí que le gana en intención de voto -sin la conocida como cocina del CIS- con un 23% frente al 22,5% del PSOE.

Pero el principal protagonista del barómetro de enero ha sido Podemos, que pese a la polémica en torno a la ley del sí es sí se ha disparado 1,8 puntos en el último mes, pasando del 12,4% hasta el 14,2%. De hecho, es el único partido que ha ganado apoyos. En el último año Sánchez ha perdido 190.181 votos en favor de Podemos y 67.921 en el último mes.