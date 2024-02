La Audiencia Nacional rechaza la recusación de García-Castellón en la causa Tsunami Democràtic

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado un recurso presentado por el investigado en la causa Tsunami Democratic Oleguer Serra, en el que solicitaba la recusación del magistrado instructor Manuel García-Castellón por unas manifestaciones pronunciadas en el curso de una conferencia celebrada en Orense el 5 de octubre del año pasado.

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera rechazan entrar a estudiar el fondo del asunto, puesto que la recusación planteada presenta un «defecto formal insubsanable» de falta de poder especial para la recusación, por lo que debe desestimarse.

En las citadas declaraciones, el magistrado aseguró que en «la Constitución tampoco está prohibida la esclavitud y, sin embargo, no es posible» en un paralelismo con el ‘procés’ en el que se preguntó si esta amnistía será «la primera de muchas otras después» dado que sus líderes ya ha dicho que «en cuanto puedan van a volver a repetirlo».

Los magistrados no entran a estudiar el fondo del asunto, dado que la recusación presenta un «defecto formal insubsanable» de falta de poder especial para la recusación, razón por la que la desestima, señalando que el auto al que se opone Serra no se puede recurrir.

La Sala habla de la existencia de un «caos procesal» en la instrucción de la causa, pero entiende que el imputado no se ha visto en situación de indefensión y rechaza su petición. No obstante, da un tirón de orejas al magistrado que rechazó su recusación por extemporánea y advierte a García Castellón que no puede «exigirse» la formulación de una recusación antes de ser parte del procedimiento, del que sólo se habría tenido noticia por informaciones en prensa. Además, el magistrado había rechazado ya la personación de Oleguer Serra en la causa.