El Gobierno de Ayuso: «Las multas de ahorro energético son inaplicables»

La Comunidad de Madrid ha reaccionado a la noticia publicada por Economía Digital sobre la debilidad jurídica sobre la que el Gobierno pretende sancionar a quien incumpla las nuevas medidas de ahorro energético. En unas declaraciones en una visita en Móstoles, el vicepresidente regional y consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha adviertido de que el Real Decreto Ley «es inaplicable desde el punto de vista sancionador porque no se ha especificado cuánto tiempo han de estar apagados los escaparates ni los edificios públicos».

«Todas las normas restrictivas de derechos y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas. Si la ley no dice cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates y un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley y no va a poder ser sancionado, porque el régimen sancionador es lo que dice la ley», ha afirmado Ossorio. Esto se aplica «exactamente igual» a la iluminación de los edificios oficiales.

Para la Comunidad de Madrid esto no colisiona con el cumplimiento de la nueva normativa, según ha aducido el vicepresidente, «pero el Gobierno de Pedro Sánchez se tiene que dar cuenta de que ellos son los propietarios de la norma hasta que se publica en el Boletín Oficial del Estado». «La torpeza increíble ha sido olvidarse de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y los edificios. Es que es un error absolutamente garrafal«.

En opinión del gobierno regional, este Real Decreto-Ley «incumple también el Decreto de Salud y Seguridad en el trabajo del año 1997, que establece que las actividades que denomina de trabajo ligero, como son las del comercio y la hostelería, no puede haber más de 25 grados». «Por tanto, está incumpliendo un decreto que regula la seguridad de los trabajadores y, en esta medida, ya se ha vuelto inaplicable«.

Reacción al artículo de Economía Digital

También se ha referido Enrique Ossorio al artículo de Economía Digital donde se alertaba de la chapuza constitucional de las multas de ahorro energético. «Hemos conocido un artículo de varios profesores universitarios que dicen que el régimen sancionador se ha articulado mal, que probablemente es inconstitucional y que va a suceder exactamente igual que con las sanciones del Estado de Alarma, que no se podrán cobrar esas multas», ha indicado. «Pone de manifiesto que está mal articulado el sistema sancionador».

«Pedro Sánchez no ha sido capaz de frenar el alza del precio de la energía. Vendieron a bombo y platillo la excepción ibérica iba a bajarlo en un 40% y no lo ha conseguido», ha continuado Ossorio. «La energía se está consumiendo mucho menos por el precio que tiene, y eso lo sabemos nosotros en nuestros hogares, lo saben los comerciantes y lo saben las industrias. Así que, desgraciadamente, si el precio de la energía sigue subiendo, el consumo de la energía seguirá bajando en España, porque la industria, las empresas, los comerciantes y las familias no pueden consumir energía».

Así, ha recordado que la Comunidad de Madrid «tiene un plan de eficiencia energética desde el año 2017 con el que se han hecho 3.000 actuaciones, muchas de ellas relacionadas con las luces LED, buscar sistemas de alumbrado más eficientes también relacionadas con las envolventes de los edificios y tenemos múltiples campañas de mejora de los sistemas energéticos, de subvenciones a los ciudadanos, a los empresarios».