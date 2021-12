El Gobierno descarta el fondo covid para las CCAA hasta que agoten las trasferencias de 7.000M

El Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a reactivar la inyección económica del fondo covid de las comunidades con carácter inminente. El Consejo de Ministros ha cerrado la puerta a esta posibilidad hasta que las autonomías no agoten los 7.000 millones de euros de transferencias previstos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para todo el 2022.

La decisión alargará cualquier posibilidad de un desembolso adicional en plena sexta ola, a pesar de que se ha convertido en un clamor entre la mayor parte de las regiones por el avance del virus. Madrid, Cataluña, Aragón, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana o Galicia fueron algunas de las que llevaron la petición a la Conferencia de Presidentes este miércoles.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha explicado que no se pondrá en marcha el fondo covid, al menos, hasta que se agoten los 7.000 millones de euros presupuestados. “Las comunidades tienen que hacer su priorización en el marco de sus competencias. Nosotros confiamos mucho en su gestión”, ha argumentado en rueda de prensa.

“Hay unos Presupuestos que han sido trabajados con esta perspectiva”

La responsable de la cartera de Política Territorial ha advertido que las autonomías ya han recibido en lo que va de legislatura “las mayores entregas a cuenta” con motivo de la pandemia. Aunque se ha comprometido a incrementar la financiación si no es suficiente con las transferencias una vez entrado el año.

“El Gobierno de España no va a escatimar en todos los recursos que sean necesarios para combatir el virus. Recursos humanos pero también económicos”, ha reafirmado.

Más allá de las partidas económicas, el Ejecutivo sí que desplegado otras medidas para ayudar a las comunidades en la sexta oleada como el despliegue de 150 dispositivos móviles de las Fuerzas Armadas para la vacunación de refuerzo. Paralelamente, comenzarán los pinchazos tanto en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid o el Hospital Militar de Zaragoza.

El Gobierno se enroca en el uso de la mascarilla en exteriores

El otro punto caliente del Consejo de Ministros ha sido la aprobación de los cambios legislativos que volverán a convertir la mascarilla en obligatoria en los exteriores. El Gobierno ha dado luz verde oficialmente a la normativa que ya presentó a las comunidades autónomas en la cumbre de presidentes del miércoles.

La norma solo contemplará como excepciones la práctica de deporte individual o la realización de actividades en entornos naturales, como la montaña o la playa. Eso sí, no se considerarán las áreas rurales de los pueblos como una zona libre de mascarillas. En las plazas y calles de los pequeños municipios también habrá que llevarla puesta. Era otro de los cambios que pidieron varias autonomías.

“Se recupera la obligatoriedad en personas mayores de 6 años, al aire libre, para contribuir a la reducción de la transmisión comunitaria del virus dada la capacidad de las mascarillas para bloquear la recepción y emisión de los aerosoles”, ha afirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La máxima responsable del control de la pandemia ha defendido esta nueva actualización que devolverá a España al marco normativo anterior a junio de 2021, a pesar de que ha sido cuestionada por buena parte de la comunidad científica, que la ve como insuficiente.

Darias ha justificado su decisión por las aglomeraciones que se producen en las ciudades durante las celebraciones navideñas, así como por las evidencias sobre el contagio mediante aerosoles. Algo que ha acrecentado por la alta transmisibilidad que presenta la nueva cepa ómicron del coronavirus.

“Se trata de una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos”, ha subrayado.

El Ministerio de Sanidad fija nuevos retos en la vacunación de refuerzo

La otra clave del Consejo Extraordinario de Ministros ha sido la adopción de nuevos objetivos para la vacunación con la vista puesta en doblegar la sexta ola. La meta fijada por Sanidad pasa por haber inmunizado con una dosis de refuerzo al 80% de los mayores de 60 años antes de que finalice el año.

También se ha establecido la primera semana de marzo como un punto clave para que la inmensa mayoría de los adultos españoles cuenten ya con la tercera inyección. Mientras que en febrero, el 70% de los menores ya deberían haber recibido al menos una dosis de la vacuna pediátrica.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodriguez (i) y la ministra de Sanidad, Carolina Darias (d), ofrecen una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE/ J.J. Guillén

“Llevo semanas diciéndole a las comunidad que había que acelerar la campaña de vacunación”, ha reafirmado la ministra socialista.

España cuenta actualmente con una reserva de cerca de 8 millones de dosis almacenadas en frigoríficos, mientras que tiene previsto la llegada de hasta 90 millones de inyecciones más a lo largo del 2022 para poder cumplir con la estrategia de refuerzo.

Las autoridades sanitarias ya han administrado la tercera vacuna a más de 11,8 millones de personas que residen en el país. Mientras que casi 600.000 niños de entre 5 y 11 años cuentan ya con una dosis de la versión pediátrica, la última en recibir el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).