El Gobierno se estrella contra los peajes: dice ahora que no puede mantener las autopistas, pero descarta el pago por uso

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha generado controversia al afirmar que «no tiene sentido» que el mantenimiento de las autovías y las autopistas siga a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Según la ministra, este modelo de financiamiento «difiere del resto de Europa», pero tampoco apuesta por el pago por uso, por lo que no tiene modelo para mantener y financiar la red viaria.

Durante un evento organizado por Executive Forum en Barcelona, Sánchez fue cuestionada sobre las negociaciones con la Comisión Europea acerca del modelo de financiación de las autovías. En respuesta, la ministra aseguró que la posible implantación de peajes en 2024 es «un tema que ha quedado zanjado». De manera categórica, declaró: «No hay tema y no habrá un sistema de pago por uso en 2024«.

Resulta destacable la contradicción inherente a las declaraciones de la ministra, ya que el actual Gobierno optó por no renovar las concesiones de las autopistas que finalizaron durante su mandato (Aumar en 2020 y Acesa en 2021) asumiendo así su mantenimiento mediante los presupuestos generales del Estado. No obstante, ahora la ministra afirma que la implementación de peajes «es inviable» debido a la «falta de consenso y acuerdo político», enfatizando que «no se dan las condiciones y no lo vamos a plantear».

Esta contradicción plantea interrogantes acerca de la afirmación de la ministra de que el gobierno no puede costear el mantenimiento de las autopistas a través de los PGE, al mismo tiempo que descarta la idea de establecer un sistema de pago por uso. Si nadie paga por utilizar las autopistas, ¿quién asumirá esta responsabilidad?

Sin embargo, al abordar la renegociación con Bruselas sobre los términos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Sánchez mencionó que el Gobierno está analizando varios sistemas para garantizar el mantenimiento de la red viaria, sin revelar ninguno de ellos concretamente.

Sánchez asegura que los conductores han ahorrado dinero

En otro orden de cosas, la ministra denunció el «oportunismo político» del Partido Popular (PP) en relación con esta cuestión, recordando que el ejecutivo del PSOE ha liberado 1.000 kilómetros de autopistas cuyas concesiones iban siendo prorrogadas por el PP.

Según Sánchez, gracias a estas acciones, los conductores se han ahorrado 1.400 millones de euros. Con contundencia, la ministra afirmó: «Eso lo hemos hecho y no hemos hecho nada más». Además, acusó al PP de engañar, esconder información y cambiar de opinión por oportunismo.