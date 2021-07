Pedro Sánchez inicia este martes su gira americana sin la compañía de las empresas del Íbex-35 al no haber conseguido una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden. Según ha podido saber Economía Digital, Moncloa contactó en un primer momento con empresas del Ibex 35 para que acompañaran al jefe del Estado en un viaje a EEUU para buscar inversiones.

Las grandes compañías se encuentras estas semanas cerrando sus cuentas de resultados semestrales y algunas rechazaron la invitación del Gobierno al no tener Sánchez una cita concertada con Biden. No quieren ir para figurar en las fotos si no hay proyectos cerrados, según indican las fuentes consultadas.

Leer más: Sánchez trata de cerrar una reunión con Biden en su gira estadounidense

Desde el Gobierno aseguran que las comunicaciones con estas grandes empresas “son fluidas” y no existe ningún tipo de problema. Simplemente, recalcan desde el Ejecutivo que este viaje, que busca inversores potentes, esté dedicado a viajar con cinco ‘startups’ para, posiblemente, “cerrar varios Pertes” ahora que comenzarán a llegar los fondos europeos a España.

Los empresarios elegidos por Moncloa son dos mujeres y tres hombres: Andrea Barber (cofundadora y CEO de RatedPower), Laura Urquizu (presidenta y CEO de Red Points), Javier de la Torre (fundador de Carto), Enric Asunción (Consejero Delegado de Wallbox) y Alberto Gómez (director de Adara Ventures).

Sus empresas se dedican desde el diseño de plantas solares al software antipiratería. Pasando por una plataforma de visualización de datos o uno de los fabricantes de cargadores eléctricos.

Sánchez se reúne en EEUU con las grandes tecnológicas

La agenda preparada por Sánchez está llena de encuentros con grandes tecnológicas desde Apple hasta la NASA pasando por Zoom, YouTube o PayPal. También mantendrán encuentros con fondos de inversión como Goldman Sachs, Blackstone, JP Morgan, Soros F.M, o Morgan Stanley. Los empresarios también han cerrado por su cuenta encuentros paralelos en las tres ciudades donde recala la gira: Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

Sánchez también mantendrá un almuerzo con Michael Bloomberg, que es uno de los principales emisores de información financiera, para que invierta en España y también se reunirá de forma bilateral con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de inversiones del mundo.

El presidente fía el éxito de la segunda parte de su mandato a la recuperación económica a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el que es necesaria colaboración público-privada. Y de ahí que quiera reunirse él mismo con los principales fondos para transmitir una imagen de confianza y seguridad y convencerles de que inviertan en España.

Sede de Apple. EFE

Además de reforzar los lazos económicos, el presidente dará prioridad a la transformación audiovisual y al sector tecnológico. En Los Ángeles, Sánchez visitará la sede de la NASA –uno de los PERTE [proyectos de colaboración público-privada para los fondos europeos] se enmarca en el sector aeroespacial, y los estudios de Universal, donde se verá con ejecutivos del mundo audiovisual, como Netflix. El Gobierno quiere promocionar España como el gran hub audiovisual europeo.

En un solo día, el presidente presentará la sede del Instituto Cervantes, que se anunció en 2018, pero cuya creación se ha retrasado hasta el 13 de julio de este mes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto para la apertura de un nuevo centro en ese país, que se suma a los de Nueva York, Chicago y Albuquerque.

Sánchez terminará su gira americana en San Francisco, donde apostará por el sector tecnológico para avanzar con sus planes sobre transformación digital e inteligencia artificial. Así, el jefe del Ejecutivo visitará en Silicon Valley la sede de Apple.

El Gobierno va a Estados Unidos a la caza de inversores

Desde el Gobierno recalcan que Sánchez tiene que tratar de atraer todo el capital privado posible de esas empresas cuyas inversiones pueden crear numerosos puestos de empleo en España. En Moncloa sostienen que el viaje de Sánchez es eminentemente económico y no político, pese a que en Los Ángeles se reunirá con su alcalde.

La reunión con Biden tendrá que esperar después de que Moncloa buscase un encuentro bilateral con el presidente estadounidense en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada hace unas semanas en Bruselas. Aquella cita quedó reducida a un paseo de 30 segundos de ambos mandatarios hasta la sala en la que se celebraba el evento a puerta cerrada.

Por su parte, la ministra de Industria Reyes Maroto sí mantendrá un encuentro con la Administración Biden. La mandataria española se reunirá con la secretaria de Comercio, Gina Marie Raimondo, con quien abordará “temas de la agenda bilateral en los sectores de acero y aluminio, los avances en el contencioso de las aceitunas negras españolas, el procedimiento antidumping que afecta a las exportaciones de torres eólicas, también abordarán aspectos de movilidad y visados que afectan al comercio y la inversión, además de las oportunidades para las empresas españolas en el marco del American Jobs Plan”, informan desde su ministerio en una nota de prensa.

La ministra también se verá con la responsable de la Oficina del Representante Comercial, Katherine Chi Tai, para tratar la “política arancelaria de EEUU a productos españoles o el compromiso de alcanzar un consenso sobre cuestiones fiscales internacionales a través de los procesos de la OCDE”. Posteriormente la recibirá el consejero de Biden Steve Ricchetti. Lo más cerca que estará el Gobierno de España del presidente de Estados Unidos.